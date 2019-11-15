Общество

В ближайшие дни в Псковской области температура упадет до - 10 градусов

Синоптики прогнозируют до -10 градусов С в Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, низкие температуры на территории региона устоятся на 4 - 6 дней.

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«Мы ожидаем, что в ближайшие ночи температура снизится до -2...-7, -5…-10 градусов С. Дневные температуры задержатся на отметке 0 градусов С или будут слабоотрицательными», - отметила Тала Нещадимова.

Также руководитель гидрометцентра добавила, что в течение этих дней осадков не ожидается, а направление ветра изменится на юго-восточное.

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«После этого ветер снова станет южным, юго-западным. Зима немного отодвинется», - заключила Тала Нещадимова.