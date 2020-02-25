Общество

В Псковском районе установили мемориал воину 6-й роты Денису Зинкевичу

В деревне Соловьи Псковского района прошло торжественное открытие бюста гвардии рядового Дениса Зинкевича, погибшего при исполнении воинского долга в составе 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области, у Стремуткинской средней школы мемориал установили 26 февраля.

«Родных Дениса Зинкевича не осталось, поэтому защитное покрывало с бюста героя сорвали глава Псковского района Наталья Федорова и члены военно-патриотического движения "Юнармия", - отметили в пресс-службе. - По случаю открытия мемориала была отслужена поминальная лития по погибшему герою, к бюсту возложили цветы и гирлянды. Память Дениса Зинкевича и павших с ним боевых товарищей собравшиеся почтили минутой молчания».

Также в ведомстве добавили, что в рамках мероприятия именем гвардии рядового Дениса Зинкевича назван отряд юнармейцев Стремуткинской школы, членам которого были торжественно вручены соответствующие свидетельство и знамя.

Напомним, Денис Зинкевич родился 15 марта 1980 года в деревне Пожнище Псковской области. После школы учился в Псковском сельскохозяйственном техникуме. В 1999 году был призван в армию.

Гвардии рядовой, гранатометчик Денис Зинкевич погиб 29 февраля 2000 в Аргунском ущелье Чеченской республики при отражении атаки превосходящих сил противника, выполнив свой воинский долг до конца. Будучи тяжело раненым, боец не отступил, продолжал мужественно стрелять из гранатомета, пока не погиб от пули снайпера. Захоронен Денис Зинкевич на кладбище деревни Горнево Ядровской волости Псковской области.

Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе гвардии рядовой Денис Зинкевич был награжден Орденом Мужества посмертно.