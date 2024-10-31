Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Задай вопрос о мунреформе!
Покажите нам корову!
Господин Рейтингомер
Иван, белиссимо!
литературные премии
Кружки и секции для детей
Лонгрид мифы о молоке
босиком по траве
животноводство в Новосокольниках
Защита прав педагогов
чистый русский
Профсоюз хороший инструмент
 
 
 
ещё Общество 31.10.2024 17:100 Александр Котов о мусорной реформе, распределении медиков и повышении взноса на капремонт 03.11.2024 12:200 Спрос на услуги Деда Мороза вырос наполовину - аналитики 03.11.2024 12:010 Сильные осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в Псковской области вечером 3 ноября 03.11.2024 10:400 Комплекты постельного белья для гостиницы изготовят в исправительной колонии № 4 в Середке 03.11.2024 10:000 Рестораны стали чаще делать коктейли на российском виски, джине и коньяке 03.11.2024 09:200 В середине ноября ожидается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа, отметил специалист
 
 
 
Самое популярное 29.10.2024 17:1619 Володин раскритиковал псковскую особую экономическую зону «Моглино» 29.10.2024 15:405 Псковичи могут оценить новый дизайн в СберБанк Онлайн 28.10.2024 18:330 Рейтингомер: гидроцикл Грацкого, возвращение митрополита Тихона и новая «главная по культуре» 30.10.2024 22:460 Машина перевернулась на перекрёстке Народной и Юбилейной улиц в Пскове 29.10.2024 15:376 Дефицит кадров в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Спрос на услуги Деда Мороза вырос наполовину - аналитики

03.11.2024 12:20|ПсковКомментариев: 0

Россияне по традиции начинают готовиться к новогодним корпоративам и праздникам заранее: чем ближе конец декабря, тем меньше выбор проверенных исполнителей и выше цены.

В октябре этого года аналитики «Авито Услуг» зафиксировали в России всплеск спроса на все услуги, связанные с организацией новогодних мероприятий.

В октябре спрос на костюмированные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки вырос наполовину (+49%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение от специалистов увеличилось пропорционально — на 57%.

Горячая пора для артистов наступает с 20-х чисел декабря и продолжается до конца январских каникул. При этом заказчики бронируют услуги Дедов Морозов и Снегурочек заранее, чтобы дети в детском саду и школах, а также сотрудники предприятий не остались без новогодних поздравлений.

Значительно вырос спрос и на прокат карнавальных костюмов — в октябре 2024 года интерес россиян к этой услуге увеличился на треть (+33%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме популярных образов Деда Мороза и Снегурочки, на платформе «Авито Услуги» можно взять в аренду наряд тренера по аэробике, бандита из 90-х, рождественского леденца-трости, а также символа года — Змея Горыныча.

В октябре интерес россиян к заказу новогодних представлений увеличился наполовину (+48%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исполнители предлагают много форматов: для детей — это новогодние сказки и интерактивные мюзиклы, для взрослых — вокальные номера Снегурочек и флешмобы Дедов Морозов. Цены на новогодние шоу начинаются от 30 тысяч рублей за получасовое представление. Количество таких объявлений на платформе «Авито Услуги» за год увеличилось наполовину (+49%).

Вырос спрос и на коктейльные шоу — за год эта услуга стала популярнее в России почти в два раза (+78%). Бармены, конкурируя за клиентов, обещают поразить заказчиков не только искусством приготовления коктейлей, но и невероятными акробатическими трюками — такими, как хождение по горлышкам бутылок, жонглирование шейкерами, стаканами и кубиками льда.

Стали востребованнее и артисты театра огня, или факиры, — за год интерес к новогодним файер-шоу в России вырос на 15%. Стоимость такого представления в среднем составляет 10-15 тысяч рублей.

Родители стали чаще заказывать для детей новогодние научные шоу — за год интерес к этой услуге вырос на 38%. Малышей, как правило, развлекают опытами с сухим льдом, паровой пушкой и лампами разных диаметров. Такая программа обойдется в среднем в 9 — 15 тысяч рублей.

Популярность шоу мыльных пузырей и световых представлений за год увеличилась примерно на четверть — на 22% и 25% соответственно. Цены на такие программы начинаются от 5 тыс. рублей за получасовое шоу.

В октябре 2024 года россияне стали чаще бронировать танцевальные и музыкальные коллективы на новогодние корпоративы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 39 и 29% соответственно. Спрос на сольные выступления артистов вырос более чем на треть (+39%).

Аналитики «Авито Услуг» также зафиксировали рост интереса со стороны заказчиков к услугам по новогоднему оформлению пространств и мероприятий. Речь идет об организации архитектурного света, декоре столов, стульев, входных групп и фотозон.

За год спрос на бронирование фотобудок и фотозон вырос примерно в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 93% и 102% соответственно, а услуги по оформлению столов и стульев стали популярнее на 41% и 42% соответственно.

Теги: #дед мороз #авито
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вернуть обязательное распределение молодых специалистов?
В опросе приняло участие 319 человек
03.11.2024, 12:200 Спрос на услуги Деда Мороза вырос наполовину - аналитики 03.11.2024, 12:010 Сильные осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в Псковской области вечером 3 ноября 03.11.2024, 11:400 Минпросвещения предложило законопроект частично дистанционной учебы в автошколе 03.11.2024, 11:170 Интерактив: Участок дороги на улице Нововойсковой в Пскове превратился в проезд с препятствиями
03.11.2024, 11:001 Лотереи для новорожденных могут начать проводить в России 03.11.2024, 10:400 Комплекты постельного белья для гостиницы изготовят в исправительной колонии № 4 в Середке 03.11.2024, 10:230 «Полосчатый кремень» и створку малой панагии нашли псковские археологии на раскопках на Плехановском посаде 03.11.2024, 10:000 Рестораны стали чаще делать коктейли на российском виски, джине и коньяке
03.11.2024, 09:400 Межрайонные соревнования по боксу впервые прошли в Острове 03.11.2024, 09:200 В середине ноября ожидается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа, отметил специалист 03.11.2024, 09:000 Иларионов день отмечают 3 ноября 02.11.2024, 22:000 Агроном дал рекомендации по хранению овощей
02.11.2024, 21:400 К участию в выставке «Российская неделя искусств» приглашают псковичей 02.11.2024, 21:200 Псковским курсантам напомнили об истории Дня народного единства и его героях 02.11.2024, 21:000 Воспитанники псковских соцучреждений выступили на фестивале «Тебе вручаются крылья» 02.11.2024, 20:400 День народного единства псковские курсанты встречают торжественным построением
02.11.2024, 20:343 Рыжеволосая женщина с тату на руке пропала в Острове 02.11.2024, 20:200 Мошенники снова начали рассылать россиянам письма «от правоохранителей» 02.11.2024, 20:000 Только 12% псковичей верят в то, что в черную пятницу честно снижают цены – опрос 02.11.2024, 19:480 Пешеход скончался в результате наезда двух автомобилей в Псковском районе
02.11.2024, 19:400 Псковичка приняла участие в выездном практикуме проекта «Дизайн-марафон» 02.11.2024, 19:360 В Троицком соборе Пскова совершили отпевание митрофорного протоиерея Михаила Мельника 02.11.2024, 19:200 Единороссы поздравили пациентов псковского военного госпиталя с наступающим праздником 02.11.2024, 19:200 Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении безопасности на День народного единства 
02.11.2024, 19:000 В псковском УФСИН начала действовать запись на свидания через «Госуслуги» 02.11.2024, 18:400 Переход в другую организацию готовы рассмотреть 78% работающих псковичей — опрос 02.11.2024, 18:321 В Госдуме призвали отказаться от привязки к банкам и госсервисам аккаунтов Google 02.11.2024, 18:300 «Михайловское» завершает сезон арт-экскурсий 2024 года
02.11.2024, 18:280 Написать диктант «Наши налоги – достойное будущее детей» предлагают псковичам 02.11.2024, 18:200 Псковские школьники могут принять участие в олимпиаде Президентской библиотеки 02.11.2024, 18:160 Строительством газопровода в Новоржевском округе занимаются около 200 человек 02.11.2024, 18:000 Белорусская морковь запрещена к ввозу на территории РФ в Псковской области
02.11.2024, 17:532 Капремонт улицы Яна Фабрициуса в Пскове завершен на 98% — прокуратура 02.11.2024, 17:513 Зону «Моглино» в Псковском районе хотят расширить для нового крупного инвестора 02.11.2024, 17:513 Прокуратура контролирует реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове 02.11.2024, 17:450 Киберфестиваль «Спортсмены будущего» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
02.11.2024, 17:421 Евгений Васильев: Здоровье детей важнее пропущенных недель обучения 02.11.2024, 17:400 Программу по пскововедению для дошкольников представили на всероссийском форуме 02.11.2024, 17:330 Лучших полицейских чествовали в УМВД России по Псковской области 02.11.2024, 17:290 Крупную незаконную вырубку деревьев выявили в Пскове
02.11.2024, 17:280 Реконструкция моста через реку Ловать завершается в Великолукском районе 02.11.2024, 17:270 К забегу «5 верст Псков» в рабочую субботу присоединился 61 человек 02.11.2024, 17:220 Очередь из фур собралась на российско-белорусской границе в Псковской области 02.11.2024, 17:210 Более 3 тысяч новых квартир построили в Псковской области с января по сентябрь
02.11.2024, 17:120 Молодежный парламент при областном Собрании изучит аспекты формирования бюджета 02.11.2024, 17:100 В Пскове состоялось торжественное открытие выставки «Его величество фарфор» 02.11.2024, 16:580 Игорь Дитрих: За киберспортсменами — будущее 02.11.2024, 16:461 Санитарную рубку 70 гектаров леса проведут в Псковской области
02.11.2024, 16:310 В Псковском музее состоится вечер живой музыки в «Ночь искусств» 02.11.2024, 16:150 Андрей Козлов: Для меня диспансеризация — это обязательное ежегодное мероприятие 02.11.2024, 16:120 Более 4 миллионов рублей отдали мошенникам псковичи 02.11.2024, 16:100 Уровень безработицы в Псковской области составил 2,2%
02.11.2024, 15:571 Почти 700 населённых пунктов Псковской области остались без света из-за сильного ветра 02.11.2024, 15:530 О старинных крестьянских заботах и забавах рассказали молодым великолучанам сотрудники из «Михайловского» 02.11.2024, 15:492 Групповые очаги пневмонии выявлены в 29 образовательных учреждениях Пскова 02.11.2024, 15:300 Движение транспорта по улице Некрасова в Пскове частично закроют с 5 ноября
02.11.2024, 15:280 Донецкий молодежный театр покажет в Пскове два спектакля 02.11.2024, 15:160 Умер многократный чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов 02.11.2024, 15:070 Киберспортивный фестиваль «Спортсмены будущего» проходит в Пскове 02.11.2024, 14:590 Субботник, выставки и брейн-ринг: псковичей 4 ноября ждет праздничная программа
02.11.2024, 14:540 Поголовье свиней в Псковской области за год возросло почти на 50% 02.11.2024, 14:510 Последствия первого снега устраняют энергетики в Стругокрасненском округе 02.11.2024, 14:420 Псковские таможенники пресекли незаконный вывоз из России 8 тысяч евро 02.11.2024, 14:303 По цене деликатеса
02.11.2024, 14:200 Холдинг Т1: Данные ДЗЗ из космоса становятся незаменимыми для решения самых разных задач 02.11.2024, 14:140 Премьера спектакля «Маленькие трагедии» в Пскове стала доступна по «Пушкинской карте» 02.11.2024, 14:100 За сентябрь цены на продукты в Псковской области выросли на 0,5% 02.11.2024, 14:050 Лыжный сезон открыли в Стругах Красных
02.11.2024, 14:030 «Трактиръ 903» требует более 25 млн рублей за изъятый из собственности Дом Седельщикова 02.11.2024, 13:570 Снег и гололедица ожидаются 3 ноября в Псковской области 02.11.2024, 13:470 Дедовичанку обязали вернуть 114 тысяч рублей незаконных начислений 02.11.2024, 13:400 Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области даст первый концерт 8 декабря
02.11.2024, 13:371 Средняя номинальная зарплата псковичей за год выросла почти на 23% 02.11.2024, 13:340 В РФ теоретическую часть в автошколах могут начать изучать дистанционно 02.11.2024, 13:290 Более 110 тысяч тонн картофеля собрали в Псковской области 02.11.2024, 13:200 Пожар в псковском автосервисе полностью ликвидирован
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru