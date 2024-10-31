Общество

Спрос на услуги Деда Мороза вырос наполовину - аналитики

Россияне по традиции начинают готовиться к новогодним корпоративам и праздникам заранее: чем ближе конец декабря, тем меньше выбор проверенных исполнителей и выше цены.

В октябре этого года аналитики «Авито Услуг» зафиксировали в России всплеск спроса на все услуги, связанные с организацией новогодних мероприятий.

В октябре спрос на костюмированные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки вырос наполовину (+49%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение от специалистов увеличилось пропорционально — на 57%.

Горячая пора для артистов наступает с 20-х чисел декабря и продолжается до конца январских каникул. При этом заказчики бронируют услуги Дедов Морозов и Снегурочек заранее, чтобы дети в детском саду и школах, а также сотрудники предприятий не остались без новогодних поздравлений.

Значительно вырос спрос и на прокат карнавальных костюмов — в октябре 2024 года интерес россиян к этой услуге увеличился на треть (+33%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме популярных образов Деда Мороза и Снегурочки, на платформе «Авито Услуги» можно взять в аренду наряд тренера по аэробике, бандита из 90-х, рождественского леденца-трости, а также символа года — Змея Горыныча.

В октябре интерес россиян к заказу новогодних представлений увеличился наполовину (+48%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исполнители предлагают много форматов: для детей — это новогодние сказки и интерактивные мюзиклы, для взрослых — вокальные номера Снегурочек и флешмобы Дедов Морозов. Цены на новогодние шоу начинаются от 30 тысяч рублей за получасовое представление. Количество таких объявлений на платформе «Авито Услуги» за год увеличилось наполовину (+49%).

Вырос спрос и на коктейльные шоу — за год эта услуга стала популярнее в России почти в два раза (+78%). Бармены, конкурируя за клиентов, обещают поразить заказчиков не только искусством приготовления коктейлей, но и невероятными акробатическими трюками — такими, как хождение по горлышкам бутылок, жонглирование шейкерами, стаканами и кубиками льда.

Стали востребованнее и артисты театра огня, или факиры, — за год интерес к новогодним файер-шоу в России вырос на 15%. Стоимость такого представления в среднем составляет 10-15 тысяч рублей.

Родители стали чаще заказывать для детей новогодние научные шоу — за год интерес к этой услуге вырос на 38%. Малышей, как правило, развлекают опытами с сухим льдом, паровой пушкой и лампами разных диаметров. Такая программа обойдется в среднем в 9 — 15 тысяч рублей.

Популярность шоу мыльных пузырей и световых представлений за год увеличилась примерно на четверть — на 22% и 25% соответственно. Цены на такие программы начинаются от 5 тыс. рублей за получасовое шоу.

В октябре 2024 года россияне стали чаще бронировать танцевальные и музыкальные коллективы на новогодние корпоративы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 39 и 29% соответственно. Спрос на сольные выступления артистов вырос более чем на треть (+39%).

Аналитики «Авито Услуг» также зафиксировали рост интереса со стороны заказчиков к услугам по новогоднему оформлению пространств и мероприятий. Речь идет об организации архитектурного света, декоре столов, стульев, входных групп и фотозон.

За год спрос на бронирование фотобудок и фотозон вырос примерно в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 93% и 102% соответственно, а услуги по оформлению столов и стульев стали популярнее на 41% и 42% соответственно.