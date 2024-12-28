Общество

Как встретить Новый год и не умереть

Впереди новогодние и рождественские праздники с их традиционными атрибутами: разноцветными гирляндами, бенгальскими огнями и фейерверками и, конечно, ломящимся от вкусностей праздничным столом. Все это прекрасно, если безопасно.

Псковская Лента Новостей напоминает о том, как провести праздник так, чтобы его ничего не омрачало.

Что растет на елке?

Начнем с главного атрибута праздника - новогодней елки и ее украшения. Когда-то пару столетий назад восковые свечи на рождественских елках заменили на разноцветные лампочки. Это значительно снизило количество пожаров, но неисправные гирлянды тоже могут стать причиной возгорания и испортить праздник.

Для того, чтобы свести риск к минимуму, условия продажи таких изделий достаточно строгие. «К гирляндам требования довольно жесткие. Есть правила, регламентирующие их продажу», - говорит начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова.

По ее словам, на гирляндах должна быть маркировка ЕАС - знак, свидетельствующий о том, что продукция соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза - и соответствующий сертификат. «Мы советуем потребителям при выборе гирлянды ее протестировать. Попросите в магазине ее включить. Это право потребителя», - отмечает Ольга Кольцова.

«Если продукция прошла сертификацию, то она безопасна. Особенно, если такие товары покупать в специализированных магазинах и торговых точках», - говорит о гирляндах и другой новогодней атрибутике начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по Псковской области Антон Захаревский.

Однако, по его словам, и в магазинных изделиях может быть брак, и такой гирляндой не стоит ничего украшать.

Каких-то особых правил использования гирлянд нет. «Включили в розетку - и пользуйтесь. В инструкции завода изготовителя не пишут, сколько часов может работать гирлянда. Но естественно, не рекомендуется оставлять такие приборы без присмотра или на ночь. Также, если вы уходите в гости или уезжаете, не нужно оставлять елку с включенной гирляндой, чтобы отпугнуть воров», - говорит он.

К счастью, сейчас мало кто украшает новогоднее дерево легко воспламеняющейся ватой или бумажными игрушками. В этом отношении безопаснее стеклянные елочные игрушки. «Естественно, нельзя допускать никакого открытого огня рядом с елкой. А украшать можно чем угодно», - говорит представитель МЧС.

«Но развешивая игрушки на елке, тоже нужно помнить некоторые правила: не вешать стеклянные игрушки внизу, особенно если у вас есть маленькие дети или домашние животные. Они могут разбить эту игрушку и пораниться», - напоминает Ольга Кольцова.

Также при выборе шаров и других елочных украшений следует обратить внимание на их внешний вид. «Они должны быть целые, без подтеков, воздушных вкраплений. Должно быть четкое надежное крепление, чтобы игрушка не развалилась и прослужила дольше. И выбирая между стеклянными и пластиковыми игрушками нужно четко понимать, что вы хотите - эстетику или более безопасную игрушку», - замечает она.

Не нарушать традицию

Еще легче получить травму при использовании различных пиротехнических изделий, если ими пользоваться неправильно и неаккуратно. Поэтому, если вы не представляете Новый год без звуков салютов и хлопушек, нужно соблюдать меры предосторожности.

Первое правило - пиротехнику нельзя использовать в помещении. Это запрещено законом. «1 марта 2023 года законодателем были внесены изменения в правила противопожарного режима РФ, где запрещается использовать пиротехнические изделия в любых зданиях. То есть, запрещено бенгальские огни, хлопушки и т.д. использовать дома. Вышел на улицу и применил»,- говорит начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по Псковской области.

Что касается фейерверков и салютов, то в этом году запускать их можно только в новогоднюю ночь - с нуля часов 1 января до 10 часов 2 января. В Пскове для этих развлечений отведено специальное место - городской пляж.

По словам Антона Захаревского, правила пользования пиротехникой обычно есть на упаковке продукции. «В инструкции говорится, как их запускать, на какое расстояние отходить. Запускаем фейерверки мы естественно на улице. Если есть специально отведенные площадки - то приходим туда. В других случаях нужно это делать на расстоянии 30 метров от строений, машин, деревьев. Также погода не должна быть ветреной: если есть ветер, пиротехнику запускать запрещается», - напоминает он.

Антон Захаревский просит псковичей быть внимательными и аккуратными с такими новогодними развлечениями. «Пожаров из-за пиротехники у нас не было с 2020 года. Не хочется нарушать эту традицию», - говорит он.

Без излишеств

Но яркими огнями сыт не будешь. Новогодние и рождественские праздники сложно представить без накрытого стола и сладких подарков. Последние мы часто покупаем в магазинах. «На что обращать внимание при покупке? Во-первых, это упаковка. Она должна быть неповрежденной, на нее должна быть нанесена маркировка. Также должна быть информация о дате изготовления, составе, энергетической ценности, о сроках хранения, в том числе после вскрытия упаковки. Также должен быть знак ЕАС и рекомендации по использованию данной продукции», - сообщает заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области Надежда Шаманская.

При этом, напоминает заместитель начальника отдела санитарного надзора, детям до трех лет сладкое не рекомендуется. Что касается ребят постарше, то стоит отдавать предпочтение подаркам, где меньше карамели и больше натурального шоколада.

По мере взросления потребность в шоколаде уменьшается, но взрослых людей в праздники подстерегают другие опасности: обжорство и банальное отравление алкоголем.

«Еда является источником не только полезных ингредиентов, но еще играет очень важную психологическую роль в хорошем настроении, стимулируя выработку "гормонов счастья" - эндорфинов. При этом нельзя забывать истину, озвученную еще Гиппократом: "Пусть пища будет вашим лекарством". Но часто праздники с обильными застольями, да еще и растянутые на несколько дней, превращают эту самую пищу по слову другого великого врача древности - Парацельса - в яд: "Всё - яд, всё - лекарство; то и другое определяет доза"», - говорит главный врач псковской клиники, кандидат медицинских наук Елена Аверьянова.

В связи с этим Елена Аверьянова дает несколько советов - как найти золотую середину, чтобы не лишать себя такого легкого и доступного счастья в виде еды, и при этом не оказаться потом на больничной койке:

Не пытайтесь съесть все.

«Это не последнее застолье в вашей жизни. Не надо пытаться нагрузить желудок за несколько дней отдыха, чтобы потом в буквальном смысле икалось весь оставшийся год. Хотите разносолов и деликатесов? Помните, что вкусовые сосочки есть только на языке, вот его и порадуйте кусочком вкусного блюда. Пожалейте свой желудок, ему потом всё это переваривать, а вкуса он не ощущает, только тяжесть от съеденного», - говорит Елена Аверьянова.

Не смешивайте разную пищу.

«Всё, что будет прожевано и проглочено, далее должно быть обработано ферментами желудка, кишечника и поджелудочной железы. А чем более разнообразная пища, тем больше различных ферментов для этого потребуется. Чтобы потом поджелудочная железа не испортила праздник, отправив обратно наверх всё, что было съедено, постарайтесь не смешивать маринованные огурчики с тортом, а жареную курицу с газировкой. Таблетированные ферментные препараты не смогут полностью решить проблему, а наоборот, могут спровоцировать вздутие кишечника и метеоризм», - отмечает врач.

Поменьше алкоголя.

«Третье - самое важное: редкий праздник обходится без горячительных напитков, тем более, Новый год. Это, пожалуй, самый трудный экзамен для всего организма. Помимо стресса, вызванного предпраздничной суматохой, на организм сваливаются достаточно длительные каникулы, обильная еда, да еще и внеплановая выработка алкогольдегидрогеназы, цитохрома и каталазы, разрушающих спирты и продукты его обмена. Ведущая роль в этой важнейшей работе принадлежит печени. Она, скорее всего, справится со своей работой, но ценой очень большого напряжения и потери огромного количества гепатоцитов. Поэтому восстановление всех её функций может растянуться на долгие месяцы», - предупреждает Елена Аверьянова.

По ее словам, Новый год лучше начать с рационального подхода к своему организму, с уважения к его требованиям и запросам. «А свободное время в праздники - посвятить прогулкам и поездкам вместо многодневного застолья»,- считает врач.

В заключение несколько слов о менее опасных для организма, но разорительных для кошелька излишествах в покупках. В период новогодних распродаж многие (особенно это касается женщин) теряют голову. Как не купить то, что не нужно?

«Очень сложно», - признается Ольга Кольцова.

По ее словам, чтобы минимизировать количество ненужных покупок лучше составить список того, что нужно: «Кроме того, вещи лучше приглядывать заранее. Бывают новогодние скидки, которые скидками не являются. Видим красный ценник, а там может и не скидка».

Одним словом, надо радоваться празднику и долгожданным каникулам, но при этом не терять голову и быть осторожными. Счастливого и безопасного Нового года!

Светлана Синцова