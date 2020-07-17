Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Удивительный кофе Доставка бесплатно
образование сегодня и завтра
Резиновые сапоги: за и против
Преимущества пенсионной карты
Правила использования газа
расходники и холодильное оборудование
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Здесь будет город-парк
Где купаются псковичи
Карфаген на Рижском проспекте
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 17.07.2020 07:362 Псковичи смогут доехать до Евпатории на поезде без пересадок 18.07.2020 12:580 Михаил Ведерников о коронавирусе: Угроза никуда не ушла 18.07.2020 12:510 Минздрав: Вторая волна коронавируса будет слабее первой 18.07.2020 12:450 Красногородский район отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 18.07.2020 12:312 В Сети появились редкие фотографии Шойгу на отдыхе 18.07.2020 12:160 Операция «Мак» продолжается в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 14.07.2020 15:2815 Чушью и ерундой назвал Игорь Савицкий социальные гарантии в Конституции 12.07.2020 20:335 Невеста умерла во время свадебного застолья 16.07.2020 10:3612 Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 41 13.07.2020 15:2320 Хлебозавод закрылся в Псковском районе 11.07.2020 16:440 Труп годовалого ребенка обнаружен в реке в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Операция «Мак» продолжается в Псковской области

18.07.2020 12:16|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области продолжается второй этап оперативно-профилактической операции «Мак-2020», стартовавший 10 июля. В связи с этим управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области напоминает гражданам об ответственности за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст.231 УК РФ - виновные наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух, а при более тяжком преступлении – до восьми лет) и административная ответственность за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5 КоАП РФ - влечет наложение административного штрафа от 1500 до 4000 рублей), а также за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5.1 КоАП РФ - влечет наложение административного штрафа от 1500 до 4000 рублей или административный арест сроком до 15 суток).

«Уважаемые граждане! Обратите особое внимание на свои дачные участки. Нередко наркозависимые лица высаживают мак на чужих грядках, а затем приходят собирать «урожай». Практически все сорта мака содержат наркотические вещества! Будьте бдительными и законопослушными! Предупредите своих знакомых и соседей по дачным участкам! Наркомания – острейшая проблема всего общества», - подчеркивают в управлении.

Операция «Мак-2020» направлена на выявление, предупреждение и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, перекрытие каналов поставки наркотических средств растительного происхождения.

Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений можно сообщить по «телефону доверия» - (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49, телефону дежурной части Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области - (8112) 59-37-00.

Теги: #наркотики
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к запрету массовых мероприятий до 28 июля?
В опросе приняло участие 532 человека
18.07.2020, 13:190 Фестиваль «Псковские жемчужины» впервые проведут в on-line формате 18.07.2020, 13:050 В Пскове появилась новая техника для уборки тротуаров 18.07.2020, 12:580 Михаил Ведерников о коронавирусе: Угроза никуда не ушла 18.07.2020, 12:510 Минздрав: Вторая волна коронавируса будет слабее первой
18.07.2020, 12:470 В Москве выпала из окна чемпионка мира по фигурному катанию 18.07.2020, 12:450 Красногородский район отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 18.07.2020, 12:312 В Сети появились редкие фотографии Шойгу на отдыхе 18.07.2020, 12:160 Операция «Мак» продолжается в Псковской области
18.07.2020, 12:021 Фотофакт: Щенки на могилах 18.07.2020, 11:520 Собор Святых Петра и Павла горит во Франции 18.07.2020, 11:370 Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках 18.07.2020, 11:220 30 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области
18.07.2020, 11:050 В Пскове ищут мужчину с частичной потерей памяти 18.07.2020, 10:470 Мужчина задержан за кражу спиртного из магазина на ул. Я. Фабрициуса 18.07.2020, 10:460 Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 43 18.07.2020, 10:310 Почти каждый четвертый россиянин считает, что молодость длится до 35 лет
18.07.2020, 10:160 Интерактив: Регоператор ТКО с садоводствами работает отвратительно 18.07.2020, 10:023 Псковстат: Цены и тарифы на потребительском рынке Псковской области выросли 18.07.2020, 09:470 Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в России снизилась в три раза 18.07.2020, 09:312 Псковские следователи и их семьи благоустроили мемориал «Жидилов Бор»
18.07.2020, 09:161 Благотворительный концерт «Спасибо Медикам» состоится сегодня на парковке «Скай Ранчо» 18.07.2020, 07:360 С 8.00 закрывается для движения транспорта участок улицы Леона Поземского 17.07.2020, 22:131 Памяти профессора Кошелева 17.07.2020, 22:125 Ученые обнаружили новый симптом коронавируса
17.07.2020, 22:090 Ремонт дороги «Струги Красные - Ляды» завершил подрядчик 17.07.2020, 21:500 Около 40 заявок подали на гранты для социально ориентированных НКО Псковской области 17.07.2020, 21:360 Удивительный дом жительницы Красногородска оценят на смотре-конкурсе. ФОТО 17.07.2020, 21:215 Вандалы сломали молодые деревья на набережной в Себеже
17.07.2020, 20:550 Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных заданиях на ЕГЭ по химии 17.07.2020, 20:390 Глава Усвятского района: Мы приведем в порядок поселок к тысячелетнему юбилею 17.07.2020, 20:270 На ужасное состояние привокзальной площади жалуются невельчане 17.07.2020, 20:051 Псковские «соколы Жириновского» о деле хабаровского губернатора и о планах на сентябрьские выборы
17.07.2020, 19:451 Новый сервис доставки запускают в Псковской области 17.07.2020, 19:300 На «Линии Сталина» в Островском районе захоронили останки 36 красноармейцев 17.07.2020, 19:167 Интерактив: Пенсионерке со сломанным плечом отказали в помощи в псковской поликлинике 17.07.2020, 18:510 Врач рассказал, как пережить перепады температур метеозависимым
17.07.2020, 18:432 Черного аиста нашли в островской полиции 17.07.2020, 18:340 Александр Козловский: Себежский район - место силы и боевой славы нашего региона 17.07.2020, 18:261 Более 500 тонн овощей и фруктов ввезли в РФ через границы в Псковской области 17.07.2020, 18:220 Уголовное дело Михаила Ефремова передали в прокуратуру
17.07.2020, 17:590 Назван самый «горячий» смартфон в мире 17.07.2020, 17:460 В Пскове наградили активистов волонтерского центра 17.07.2020, 17:315 Пригородный поезд Псков - Великие Луки торжественно отправился в первый рейс 17.07.2020, 17:290 Глава Ростуризма отнесла Псковскую область к необычным местам для летних путешествий
17.07.2020, 17:201 Сбербанк продолжает развивать сервис платежей и переводов 17.07.2020, 17:150 В псковских поликлиниках возобновляются плановые вакцинация, диспансеризация и профосмотры 17.07.2020, 17:010 Чат-бот «Таксик» ответит псковичам на вопросы о налогообложении 17.07.2020, 16:530 В псковской академии ФСИН вручили медали лучшим выпускникам
17.07.2020, 16:452 Игорь Максимов положительно оценил сотрудничество с властями Пскова и области 17.07.2020, 16:360 Интерактив: Сидим без горячей воды из-за бюрократических разборок 17.07.2020, 16:300 Фотофакт: Рабочие укладывают асфальт на улице Максима Горького в Пскове 17.07.2020, 16:300 Завод «Титан-Полимер» окажет благотворительную помощь псковскому обществу инвалидов
17.07.2020, 16:240 До 28 градусов тепла ожидается завтра в Псковской области 17.07.2020, 16:130 Два фонтана из шести не заработают в Великих Луках 17.07.2020, 16:122 Новый председатель облсовпрофа о непростом времени, грузе репутационных потерь и оптимизме 17.07.2020, 16:030 В Себежском районе отмечают 76-ую годовщину освобождения от фашистских захватчиков
17.07.2020, 16:011 Подготовка к отопительному сезону в Пскове идет очень тяжело — Игорь Максимов 17.07.2020, 15:4940 Прокладка кабеля по территории археологического памятника не была согласована 17.07.2020, 15:451 Членам нового состава Общественной наблюдательной комиссии Псковской области вручили мандаты 17.07.2020, 15:400 Житель Опочецкого района ушел из дома и не вернулся
17.07.2020, 15:332 ВТБ продолжит выдавать кредиты наличными по телефону 17.07.2020, 15:320 Фотофакт: На улице Свободы в Печорах вандалы исписали скамейки 17.07.2020, 15:210 Черного аиста снова разыскивают в Острове 17.07.2020, 15:135 В Псковской области повредили известный памятник эпохи викингов
17.07.2020, 15:092 «Акценты» Донецкого: Эхо Хабаровска, конфуз «сторонника» и анонс Дня города 17.07.2020, 14:5719 Регоператор просит автомобилистов не блокировать мусорные площадки в Пскове и Великих Луках 17.07.2020, 14:446 Игорь Максимов: Концессия - это понятная перспектива и инвестиции 17.07.2020, 14:380 На границе в Псковской области задержали нелегалов из стран Ближнего Востока
17.07.2020, 14:343 Активиста «Яблока» оштрафовали за публикацию фейка о количестве ИВЛ в Пскове 17.07.2020, 14:314 ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске. ВИДЕО 17.07.2020, 14:244 Акционировать Псковские теплосети предложил Игорь Максимов 17.07.2020, 14:191 «Единая Россия» разрабатывает новые меры по повышению доступности лекарств
17.07.2020, 14:151 «Подстрочник» с Игорем Максимовым. ВИДЕО 17.07.2020, 14:110 Сервис «Безопасный бизнес» поможет предупредить риск блокировки 17.07.2020, 14:051 300 млн рублей задолжали управляющие компании Псковским теплосетям 17.07.2020, 14:010 Советы по развитию туризма при губернаторах предлагают сделать обязательными
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.