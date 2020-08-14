Эксперты рассказали о средних зарплатах в Псковской области во всех сферах

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада проанализировали средние предлагаемые в вакансиях и ожидаемые в резюме заработные платы во всех профессиональных областях в псковском регионе летом 2020 года и выяснили, в каких сферах уровень возможного дохода активно увеличивался, в каких – падал, и кто из соискателей рассчитывает на самую высокую оплату труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в hh.ru.
Зарплаты в вакансиях
Рейтинг предлагаемых зарплат составлен на основе данных из вакансий на hh.ru для работников уровня «специалист» до вычета налогов. По итогам июня в Псковской области его возглавляют представители сфер рабочего персонала (75 833 руб. с учетом вакансий с вахтой), топ-менеджеры (64 831 руб.), специалисты в области производства (52 925 руб.), строительства и недвижимости (51 460 руб.). На заработок в среднем от 44 000 до 50 000 руб. могут рассчитывать специалисты в области медицины, добычи сырья, ИТ и интернета, транспорта и логистики, госслужащие.
|
Профобласть
|
Средние предлагаемые зарплаты в вакансиях (медиана, до вычета налогов), июнь 2020 г., в руб. топ.
|
Рабочий персонал (вахта)
|
75 833
|
Высший менеджмент
|
64 831
|
Производство
|
52 925
|
Строительство, недвижимость
|
51 460
|
Медицина, фармацевтика
|
50 876
|
Добыча сырья
|
49 244
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
44 719
|
Транспорт, логистика
|
44 514
|
Государственная служба, некоммерческие организации
|
44 035
|
Автомобильный бизнес
|
43 683
|
Безопасность
|
40 501
|
Страхование
|
39 281
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
38 289
Для банковских специалистов (28 253 руб.), работников спортивных клубов и салонов красоты (28161 руб.), юристов (27 892 руб.), административного персонала (26 804 руб.) уровень предложения от работодателей гораздо ниже. Замыкают зарплатный рейтинг начинающие специалисты и соискатели в сфере консультирования со средними предлагаемыми зарплатами в диапазоне от 25 000 до 26 000 рублей.
|
Профобласть
|
Средние предлагаемые зарплаты в вакансиях (медиана), июнь 2020, в руб. Боттом.
|
Управление персоналом, тренинги
|
35 780
|
Закупки
|
35 111
|
Инсталляция сервис
|
34 293
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
32 917
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
31 116
|
Маркетинг, реклама, PR
|
30 284
|
Наука, образование
|
29 320
|
Продажи
|
28 398
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
28 253
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
28 161
|
Юристы
|
27 892
|
Административный персонал
|
26 804
|
Начало карьеры, студенты
|
26 174
|
Консультирование
|
25 881
В большей степени за год увеличились зарплаты в вакансиях для специалистов из профобласти туризма, гостиниц и ресторанов (+58%), добычи сырья (+47%), топ-менеджеров (+47%), соискателей в сфере страхования (+45%) и рабочего персонала (+41%). Минимальный прирост зафиксирован в профобластях инсталляции и сервиса, маркетинга и рекламы, транспорта и логистики (на 3-7%). Наибольшее снижение зарплатных показателей от года к году отмечено в секторе банков и инвестиций (-15%), сферах юриспруденции (-11%), консультирования (-15%), науки и образования (-23%).
|
Профобласти
|
Прирост средних предлагаемых зарплат в вакансиях в июне 2020 г. к аналогичным показателям июня 2020 г., в руб.
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
58%
|
Добыча сырья
|
50%
|
Высший менеджмент
|
47%
|
Страхование
|
45%
|
Рабочий персонал
|
41%
|
Закупки
|
28%
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
26%
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
22%
|
Медицина, фармацевтика
|
16%
|
Автомобильный бизнес
|
10%
|
Производство
|
10%
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
9%
|
Транспорт, логистика
|
7%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
7%
|
Инсталляция сервис
|
3%
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
0%
|
Начало карьеры, студенты
|
0%
|
Безопасность
|
-1%
|
Строительство, недвижимость
|
-1%
|
Продажи
|
-2%
|
Управление персоналом, тренинги
|
-3%
|
Административный персонал
|
-5%
|
Государственная служба, некоммерческие организации
|
-7%
|
Юристы
|
-11%
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
-15%
|
Консультирование
|
-15%
|
Наука, образование
|
-23%
Зарплаты в резюме
Средние ожидаемые зарплаты в резюме жителей Псковской области оказались на уровне 30 157 руб. Значительно выше планка финансовых ожиданий у работников в сфере добычи сырья – 89 961 руб., топ-менеджеров - 60 020 руб., соискателей из профобластей страхования – 43 141 руб. и производства – 41 857 руб. Минимальные запросы у начинающих специалистов и студентов – в среднем 20 105 руб., работников клубов и салонов красоты, консультантов – 21 612 руб.
Зарплатные ожидания значительно выросли у соискателей из сферы добычи сырья (+24%), управления персоналом (+12%), автомобильного бизнеса (+11%), маркетинга, рекламы, PR (+9%), топ-менеджеров (+9%). И, наоборот, заметно снизили зарплатные ожидания специалисты из сфер ИТ (-11%), науки и образования (-13%), консультирования (-15%), искусства, развлечений и масс-медиа (-22%), работники спортивных клубов и салонов красоты (-22%).
|
Профобласть
|
Средние ожидаемые зарплаты в резюме (медиана), июнь 2020 г., в руб.
|
Добыча сырья
|
89 961
|
Высший менеджмент
|
60 020
|
Строительство, недвижимость
|
48 412
|
Страхование
|
43 141
|
Производство
|
41 857
|
Медицина, фармацевтика
|
41 309
|
Автомобильный бизнес
|
38 467
|
Безопасность
|
36 658
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
34 603
|
Домашний персонал
|
34 133
|
Закупки
|
33 962
|
Управление персоналом, тренинги
|
32 239
|
Транспорт, логистика
|
32 222
|
Юристы
|
31 807
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
30 173
|
Средняя зарплата по рынку
|
30 157
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
30 143
|
Рабочий персонал
|
30 134
|
Маркетинг, реклама, PR
|
30 069
|
Государственная служба, некоммерческие организации
|
29 998
|
Инсталляция сервис
|
29 445
|
Продажи
|
28 295
|
Наука, образование
|
26 762
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
26 128
|
Административный персонал
|
25 593
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
24 241
|
Консультирование
|
21 856
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
21 612
|
Начало карьеры, студенты
|
20 105