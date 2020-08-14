Общество

Эксперты рассказали о средних зарплатах в Псковской области во всех сферах

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада проанализировали средние предлагаемые в вакансиях и ожидаемые в резюме заработные платы во всех профессиональных областях в псковском регионе летом 2020 года и выяснили, в каких сферах уровень возможного дохода активно увеличивался, в каких – падал, и кто из соискателей рассчитывает на самую высокую оплату труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в hh.ru.

Зарплаты в вакансиях

Рейтинг предлагаемых зарплат составлен на основе данных из вакансий на hh.ru для работников уровня «специалист» до вычета налогов. По итогам июня в Псковской области его возглавляют представители сфер рабочего персонала (75 833 руб. с учетом вакансий с вахтой), топ-менеджеры (64 831 руб.), специалисты в области производства (52 925 руб.), строительства и недвижимости (51 460 руб.). На заработок в среднем от 44 000 до 50 000 руб. могут рассчитывать специалисты в области медицины, добычи сырья, ИТ и интернета, транспорта и логистики, госслужащие.

Профобласть Средние предлагаемые зарплаты в вакансиях (медиана, до вычета налогов), июнь 2020 г., в руб. топ. Рабочий персонал (вахта) 75 833 Высший менеджмент 64 831 Производство 52 925 Строительство, недвижимость 51 460 Медицина, фармацевтика 50 876 Добыча сырья 49 244 Информационные технологии, интернет, телеком 44 719 Транспорт, логистика 44 514 Государственная служба, некоммерческие организации 44 035 Автомобильный бизнес 43 683 Безопасность 40 501 Страхование 39 281 Туризм, гостиницы, рестораны 38 289

Для банковских специалистов (28 253 руб.), работников спортивных клубов и салонов красоты (28161 руб.), юристов (27 892 руб.), административного персонала (26 804 руб.) уровень предложения от работодателей гораздо ниже. Замыкают зарплатный рейтинг начинающие специалисты и соискатели в сфере консультирования со средними предлагаемыми зарплатами в диапазоне от 25 000 до 26 000 рублей.

Профобласть Средние предлагаемые зарплаты в вакансиях (медиана), июнь 2020, в руб. Боттом. Управление персоналом, тренинги 35 780 Закупки 35 111 Инсталляция сервис 34 293 Искусство, развлечения, масс-медиа 32 917 Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия 31 116 Маркетинг, реклама, PR 30 284 Наука, образование 29 320 Продажи 28 398 Банки, инвестиции, лизинг 28 253 Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 28 161 Юристы 27 892 Административный персонал 26 804 Начало карьеры, студенты 26 174 Консультирование 25 881

В большей степени за год увеличились зарплаты в вакансиях для специалистов из профобласти туризма, гостиниц и ресторанов (+58%), добычи сырья (+47%), топ-менеджеров (+47%), соискателей в сфере страхования (+45%) и рабочего персонала (+41%). Минимальный прирост зафиксирован в профобластях инсталляции и сервиса, маркетинга и рекламы, транспорта и логистики (на 3-7%). Наибольшее снижение зарплатных показателей от года к году отмечено в секторе банков и инвестиций (-15%), сферах юриспруденции (-11%), консультирования (-15%), науки и образования (-23%).

Профобласти Прирост средних предлагаемых зарплат в вакансиях в июне 2020 г. к аналогичным показателям июня 2020 г., в руб. Туризм, гостиницы, рестораны 58% Добыча сырья 50% Высший менеджмент 47% Страхование 45% Рабочий персонал 41% Закупки 28% Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 26% Информационные технологии, интернет, телеком 22% Медицина, фармацевтика 16% Автомобильный бизнес 10% Производство 10% Искусство, развлечения, масс-медиа 9% Транспорт, логистика 7% Маркетинг, реклама, PR 7% Инсталляция сервис 3% Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия 0% Начало карьеры, студенты 0% Безопасность -1% Строительство, недвижимость -1% Продажи -2% Управление персоналом, тренинги -3% Административный персонал -5% Государственная служба, некоммерческие организации -7% Юристы -11% Банки, инвестиции, лизинг -15% Консультирование -15% Наука, образование -23%

Зарплаты в резюме

Средние ожидаемые зарплаты в резюме жителей Псковской области оказались на уровне 30 157 руб. Значительно выше планка финансовых ожиданий у работников в сфере добычи сырья – 89 961 руб., топ-менеджеров - 60 020 руб., соискателей из профобластей страхования – 43 141 руб. и производства – 41 857 руб. Минимальные запросы у начинающих специалистов и студентов – в среднем 20 105 руб., работников клубов и салонов красоты, консультантов – 21 612 руб.

Зарплатные ожидания значительно выросли у соискателей из сферы добычи сырья (+24%), управления персоналом (+12%), автомобильного бизнеса (+11%), маркетинга, рекламы, PR (+9%), топ-менеджеров (+9%). И, наоборот, заметно снизили зарплатные ожидания специалисты из сфер ИТ (-11%), науки и образования (-13%), консультирования (-15%), искусства, развлечений и масс-медиа (-22%), работники спортивных клубов и салонов красоты (-22%).