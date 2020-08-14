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Общество

Эксперты рассказали о средних зарплатах в Псковской области во всех сферах

17.08.2020 10:57|ПсковКомментариев: 1

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада проанализировали средние предлагаемые в вакансиях и ожидаемые в резюме заработные платы во всех профессиональных областях в псковском регионе летом 2020 года и выяснили, в каких сферах уровень возможного дохода активно увеличивался, в каких – падал, и кто из соискателей рассчитывает на самую высокую оплату труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в hh.ru.

Зарплаты в вакансиях

Рейтинг предлагаемых зарплат составлен на основе данных из вакансий на hh.ru для работников уровня «специалист» до вычета налогов. По итогам июня в Псковской области его возглавляют представители сфер рабочего персонала (75 833 руб. с учетом вакансий с вахтой), топ-менеджеры (64 831 руб.), специалисты в области производства (52 925 руб.), строительства и недвижимости (51 460 руб.). На заработок в среднем от 44 000 до 50 000 руб. могут рассчитывать специалисты в области медицины, добычи сырья, ИТ и интернета, транспорта и логистики, госслужащие.

Профобласть

Средние предлагаемые зарплаты в вакансиях (медиана, до вычета налогов), июнь 2020 г., в руб. топ.

Рабочий персонал (вахта)

75 833

Высший менеджмент

64 831

Производство

52 925

Строительство, недвижимость

51 460

Медицина, фармацевтика

50 876

Добыча сырья

49 244

Информационные технологии, интернет, телеком

44 719

Транспорт, логистика

44 514

Государственная служба, некоммерческие организации

44 035

Автомобильный бизнес

43 683

Безопасность

40 501

Страхование

39 281

Туризм, гостиницы, рестораны

38 289

Для банковских специалистов (28 253 руб.), работников спортивных клубов и салонов красоты (28161 руб.), юристов (27 892 руб.), административного персонала (26 804 руб.) уровень предложения от работодателей гораздо ниже. Замыкают зарплатный рейтинг начинающие специалисты и соискатели в сфере консультирования со средними предлагаемыми зарплатами в диапазоне от 25 000 до 26 000 рублей.

Профобласть

Средние предлагаемые зарплаты в вакансиях (медиана), июнь 2020, в руб. Боттом.

Управление персоналом, тренинги

35 780

Закупки

35 111

Инсталляция сервис

34 293

Искусство, развлечения, масс-медиа

32 917

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

31 116

Маркетинг, реклама, PR

30 284

Наука, образование

29 320

Продажи

28 398

Банки, инвестиции, лизинг

28 253

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

28 161

Юристы

27 892

Административный персонал

26 804

Начало карьеры, студенты

26 174

Консультирование

25 881

В большей степени за год увеличились зарплаты в вакансиях для специалистов из профобласти туризма, гостиниц и ресторанов (+58%), добычи сырья (+47%), топ-менеджеров (+47%), соискателей в сфере страхования (+45%) и рабочего персонала (+41%). Минимальный прирост зафиксирован в профобластях инсталляции и сервиса, маркетинга и рекламы, транспорта и логистики (на 3-7%). Наибольшее снижение зарплатных показателей от года к году отмечено в секторе банков и инвестиций (-15%), сферах юриспруденции (-11%), консультирования (-15%), науки и образования (-23%).

Профобласти

Прирост средних предлагаемых зарплат в вакансиях в июне 2020 г. к аналогичным показателям июня 2020 г., в руб.

Туризм, гостиницы, рестораны

58%

Добыча сырья

50%

Высший менеджмент

47%

Страхование

45%

Рабочий персонал

41%

Закупки

28%

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

26%

Информационные технологии, интернет, телеком

22%

Медицина, фармацевтика

16%

Автомобильный бизнес

10%

Производство

10%

Искусство, развлечения, масс-медиа

9%

Транспорт, логистика

7%

Маркетинг, реклама, PR

7%

Инсталляция сервис

3%

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

0%

Начало карьеры, студенты

0%

Безопасность

-1%

Строительство, недвижимость

-1%

Продажи

-2%

Управление персоналом, тренинги

-3%

Административный персонал

-5%

Государственная служба, некоммерческие организации

-7%

Юристы

-11%

Банки, инвестиции, лизинг

-15%

Консультирование

-15%

Наука, образование

-23%

Зарплаты в резюме

Средние ожидаемые зарплаты в резюме жителей Псковской области оказались на уровне 30 157 руб. Значительно выше планка финансовых ожиданий у работников в сфере добычи сырья – 89 961 руб., топ-менеджеров - 60 020 руб., соискателей из профобластей страхования – 43 141 руб. и производства – 41 857 руб. Минимальные запросы у начинающих специалистов и студентов – в среднем 20 105 руб., работников клубов и салонов красоты, консультантов – 21 612 руб.

Зарплатные ожидания значительно выросли у соискателей из сферы добычи сырья (+24%), управления персоналом (+12%), автомобильного бизнеса (+11%), маркетинга, рекламы, PR (+9%), топ-менеджеров (+9%). И, наоборот, заметно снизили зарплатные ожидания специалисты из сфер ИТ (-11%), науки и образования (-13%), консультирования (-15%), искусства, развлечений и масс-медиа (-22%), работники спортивных клубов и салонов красоты (-22%).

Профобласть

Средние ожидаемые зарплаты в резюме (медиана), июнь 2020 г., в руб.

Добыча сырья

89 961

Высший менеджмент

60 020

Строительство, недвижимость

48 412

Страхование

43 141

Производство

41 857

Медицина, фармацевтика

41 309

Автомобильный бизнес

38 467

Безопасность

36 658

Информационные технологии, интернет, телеком

34 603

Домашний персонал

34 133

Закупки

33 962

Управление персоналом, тренинги

32 239

Транспорт, логистика

32 222

Юристы

31 807

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

30 173

Средняя зарплата по рынку

30 157

Банки, инвестиции, лизинг

30 143

Рабочий персонал

30 134

Маркетинг, реклама, PR

30 069

Государственная служба, некоммерческие организации

29 998

Инсталляция сервис

29 445

Продажи

28 295

Наука, образование

26 762

Туризм, гостиницы, рестораны

26 128

Административный персонал

25 593

Искусство, развлечения, масс-медиа

24 241

Консультирование

21 856

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

21 612

Начало карьеры, студенты

20 105
Теги: #вакансия #зарплата
Источник: Псковская Лента Новостей
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