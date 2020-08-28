Общество

За полгода 142 псковских подростка направлены на консультацию к наркологу

В Пскове за 1 полугодие 2020 года 142 подростка направлены на консультацию к врачу-наркологу. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города по итогам заседания антинаркотической комиссии, состоявшейся 27 августа.

За первое полугодие комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города провела 24 заседания, на которых рассмотрено 1092 дела. По итогам рассмотрения дел, в соответствии с требованиями Кодекса РФ об административных правонарушениях, привлечены к административной ответственности:

- за употребление и распитие спиртных напитков - 33 подростка, достигших возраста административной ответственности;

- за употребление и распитие спиртных напитков подростками, не достигшими возраста административной ответственности (до 16 лет) - 27 законных представителей несовершеннолетних;

- за потребление наркотических средств, психотропных веществ без назначения врача - ни одного подростка, достигшего возраста административной ответственности;

- за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ - 9 граждан;

- за нарушение установленного федеральным законодательством запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах - 12 подростков, достигших возраста административной ответственности.

С подростками, привлеченными к административной ответственности, проведена первичная профилактическая работа, оказана консультативная помощь или специализированная стационарная помощь врачами-наркологами и психологами детского отделения наркологического диспансера Псковской области.



142 подростка за полгода направлены на консультацию к врачу-наркологу.

Кроме того, как было отмечено на антинаркотической комиссии, в этом году выявлено 43 интернет-магазина, осуществляющих незаконную торговлю наркотиками. В этих магазинах представлен широкий ассортимент наркотических средств. У лиц, осуществляющих сбыт запрещенной продукции, организована очень высокая степень защиты и конспирации.

УМВД осуществляет работу по двум направлениям: мониторинг интернет-ресурсов, посредством которого выявляются магазины и лица, которые торгуют запрещенными веществами, и вычисление посредников, которые сбывают продукцию контактно. Тех, кто производит передачу товара из рук в руки, меньше всего, однако появились лица, которые через интернет приобретают крупные партии наркотиков, а потом перепродают их более мелкими.

Также сообщалось, что в этом году выявлена схема сбыта наркотиков в крупном размере на территории города Пскова. Две студентки сбывали наркотики в крупных размерах в нескольких регионах СЗФО. Они сами изготавливали закладки и размещали их в указанном регионе. Также были задержаны и более мелкие закладчики.

Кроме того, в первом полугодии в Пскове был ликвидирован наркопритон, ведется следствие.