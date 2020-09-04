Общество

Менеджер по связям с общественностью появится на Псковской станции скорой медпомощи

Менеджер по связям с общественностью появится в ГБУЗ Псковской области «Псковская станция скорой медицинской помощи». Вакансия размещена на сайте hh.ru.

Требуемый опыт работы: 1–3 года. В обязанности входят сбор информации, в том числе с применением социологических исследований; непрерывный мониторинг информационных источников, анализ состояния и прогноз изменений информационного рынка и сферы общественных коммуникаций, обеспечение взаимодействия внутренних структурных подразделений организации при совместной деятельности, выбор форм и методов взаимодействия с общественностью, участие в формировании информационно-рекламной стратегии отдельного направления деятельности организации, в области связей с общественностью.

От соискателя требуются высшее профессиональное образование по специальности «Реклама и связи с общественностью» или высшее профессиональное образование и дополнительная подготовка в области «Реклама и связи с общественностью».

Среди ключевых навыков указаны оформление документации, точность и внимательность к деталям, подготовка комментариев для прессы, написание текстов, Adobe Photoshop, медиа-мониторинг, организация пресс-конференций.

Заработная плата - до 20 000 руб. до вычета налогов.