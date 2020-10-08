Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Экологическая проблематика в 2020 году стала мейнстримом общественно-политической повестки. Многие пытаются оседлать экопротесты ради достижения частных политических задач. Псковская область имеет богатый опыт противостояния власти и общества по вопросу обращения с ТКО. Попытки организовать мусорный полигон сначала в Палкинском районе, затем в Карамышевской волости Псковского района, столкнулись с протестом местных жителей и не увенчались успехом.

В 2019 году стартовала реформа в сфере обращения с ТКО, которая должна была решить большинство актуальных мусорных проблем, но пока она лишь порождает новые проблемы и вопросы. И самый главный - что в итоге делать с мусором: перерабатывать, сжигать или захоранивать? Куда девать то, что не подлежит никакой переработке?

На этом фоне в регионе началось общественное обсуждение строительства экотехнопарка на границе Палкинского и Островского районов...

Ведут эфир Максим Костиков, Константин Калиниченко и Сергей Васильев.

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