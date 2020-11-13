Общество

Рособрнадзор разрабатывает бесплатный навигатор для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Рособрнадзор занимается разработкой бесплатного навигатора для учеников 9-х и 11-х классов с полезной информацией для подготовки к основному и единому государственным экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ). Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Российской газете».

«Мы понимаем, что многие выпускники 2021 года - это ребята, которые и в прошлом учебном году, и в этом часть программы прошли в дистанционном формате. Поэтому сейчас мы готовим навигатор для учеников 9-х и 11-х классов. Цель - максимально им помочь, сконцентрировать в одном ресурсе всю полезную информацию: видео-консультации, демоверсии и другие материалы по подготовке. Будет много дополнительных и полезных фишек, чтобы выпускники не тратили много времени в поиске правильных "тренажеров". Мы эту работу сделаем за них», - отметил Музаев.

Он уточнил, что работу по созданию навигатора с бесплатным материалом планируется завершить к 1 декабря. Ссылка будет доступна на сайте Рособрнадзора.

Музаев также добавил, что формат проведения экзаменов будет зависеть от эпидемической ситуации в стране. «Говорить о том, что будет весной, еще очень рано. Хочу всех успокоить: надо учиться, продолжать готовиться. И если вдруг эпидемиологическая ситуация в мае будет критической, соответствующее решение в пользу выпускников правительство сможет принять очень оперативно. Такой опыт уже есть» - заключил глава Рособрнадзора.

В соответствии с проектом расписания ЕГЭ планируется, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный - с 22 марта по 16 апреля, основной - с 24 мая по 1 июля и дополнительный - с 3 по 17 сентября. Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии, литературе и химии. ОГЭ для выпускников 9-х классов также планируется провести в три этапа: досрочный - с 20 апреля по 14 мая, основной - с 21 мая по 1 июля и дополнительный - с 3 по 22 сентября.