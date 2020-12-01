Общество

Спастись от огня

Несоблюдение правил пожарной безопасности зачастую приводит к трагическим последствиям и значительному материальному ущербу. Растет ли количество пожаров в Псковской области? Какие плоды дает профилактическая работа и как обезопасить свою квартиру от возгорания? Как купить «правильный» фейерверк? Ответы на эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей дал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Павел Комаров.

Статистика

- Начнем со статистики. Сколько всего пожаров произошло в Псковской области за последние 11 месяцев 2020 года? Каковы их причины? Наблюдается ли рост в сравнении с 2019-м?

- За 11 месяцев на территории региона произошло 4107 пожаров, на которых погибли 61 человек и два ребенка. Если эти показатели сравнивать с предыдущим годом, то количество пожаров удалось снизить на 26%. В прошлом году их было 5546.

Количество погибших снизилось почти на 9%. И гибель детей снизилась - на 33%. Также на пожарах 47 человек получили травмы - если сравнивать с прошлым годом, то этот показатель снизился на 26%.

У нас традиционно три основные причины пожаров – это неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного и электрооборудования.

- Какие категории граждан в числе погибших/пострадавших?

- Наибольшее количество среди пенсионеров и лиц без определенного рода деятельности – таких порядка 40%, далее неработающее население – 13%, дети – 3% и инвалиды – 3%.

Профилактическая работа

- Какие мероприятия по профилактике пожаров прошли на территории региона в этом году? Не повлиял ли на эту работу коронавирус?

- В своей деятельности мы традиционно делим год на два периода: весенне-летний пожароопасный период и осенне-зимний пожароопасный период. Чтобы спланировать свою профилактическую работу, ежеквартально проводим анализ произошедших на территории области пожаров, чтобы понять, где, в какое время и в каком месте наиболее часто происходят пожары. Проведя такой анализ, мы разрабатываем план профилактических мероприятий на год.

Если брать весенне-летний период, то здесь была проведена работа на улицах, поскольку для этого периода были характерны природные пожары. Сотрудники ходили в рейды, смотрели, чтобы были выкошены участки, убраны горючие материалы на территориях, чтобы участки, прилегающие к лесным массивам, были опаханы. То есть работа была, в основном, рейдовая.

Если говорить про осенне-зимний период, то здесь, конечно, работа была направлена на профилактику возникновения пожаров в жилищах и на объектах. Работа в этом отношении проводится всесторонняя. Она включает в себя посещение мест проживания граждан, также привлекаем средства массовой информации, социальные сети.

Безусловно, коронавирус внес свои коррективы. Нашим сотрудникам, как и всем гражданам, предписано соблюдать санитарно-гигиенические требования, надевать перчатки и маски. Мы не можем проводить профилактические мероприятия с массовым пребыванием людей. Раньше выступали в школах, в классах, на родительских собраниях, проводили с детьми разъяснительную работу. Мы смогли это сделать только когда был спад пандемии. Но сейчас эта работа опять приостановлена.

Однако какие бы ни были ограничения, мы не можем приостановить свою профилактическую работу. Мы продолжаем ходить по домам граждан. Сейчас нас пускают реже. Понятно, что мы тоже стараемся соблюдать все меры. Распространяем агитационные материалы через почтовые ящики, размещаем на заборах домовладений, размещаем наглядную информацию в уголках безопасности организаций, в местах наиболее частого скопления людей, например, на автобусных остановках. В удаленных населенных пунктах, где мы не можем добраться до каждого человека, размещаем информацию на автолавках РАЙПО.

С рядом управляющих компаний Пскова и Великих Лук есть договоренность о размещении памяток на обратной стороне квитанций по оплате услуг ЖКХ. Это основные мероприятия, которые нами проводятся.

- Учитывая снижение числа возгораний в этом году, можно сделать вывод, что такая профилактика способствуют уменьшению количества техногенных пожаров в домах и квартирах?

- Да, можно сделать такой вывод. Если анализировать нашу работу, количество профилактических мероприятий возрастает из года в год. Если брать непосредственно этот год, то их количество выросло на 15%, несмотря на запреты, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

Если анализировать статистику по пожарам, то за 10 лет количество погибших на пожарах снизилось на 60%. Это довольно высокий показатель. Таким образом, профилактическая работа дает определенные плоды.

Содействие общественных организаций и органов власти

- Какие общественные организации вместе с Главным управлением МЧС в регионе занимаются подобной профилактической работой?

- Псковское областное отделение Всероссийское добровольное пожарное общество и Псковское региональное отделение Российского союза спасателей – это две общественные организации, с которыми мы тесно контактируем. Они принимают участие в проведении профилактической работы и в оздоровительных лагерях, и на территории Псковской области. Более 15 лет проводится конкурс «Я и пожарная безопасность» среди учащихся 4-х классов. Там также участвуют представители этих организаций, раздают памятки, листовки, изготавливают подарки для детей.

Помимо общественных организаций привлекаются и органы социальной защиты, образования, здравоохранения, органы местного самоуправления. Очень большой перечень организаций, которые занимаются профилактическими мероприятиями.

- Есть эффект от подобного межведомственного взаимодействия?

- В план, который мы разрабатываем на год, как раз и включены совместные мероприятия с другими структурами. Учитывая статистические данные по снижению числа пожаров за последние годы, можно с уверенностью сказать, что эти мероприятия дают свой эффект. Это заслуга не только Главного управления МЧС, но и всех организаций. Мы являемся координаторами и направляем ресурсы в нужное русло, но только нашими силами мы бы не смогли добиться таких показателей. Это результат совместной работы.

- Как оцениваете пожарозащищенность объектов жилого фонда в осенне-зимний отопительный период в Псковской области?

- Оценивать пожарозащищенность, наверное, будет неправильно. В регионе очень большое количество жилых домов и они нам не поднадзорны. Нам не предписано в обязательном порядке осуществлять контроль, мы проводим только профилактическую работу в жилом секторе.

На территории Псковской области порядка 105 тысяч домов, в которых печное, электрическое или газовое отопление. В основном, это частные дома. И дать оценку такому большому количеству домов просто невозможно. Оценка, наверное, будет исходить из статистики пожаров. Если ежегодно их количество уменьшается, значит люди относятся более ответственно к соблюдению правил пожарной безопасности, до них доходит наша профилактическая информация, они приобретают какие-то знания и стараются соблюдать требования.

- Велись ли работы по установке автономных дымовых пожарных извещателей в домах в домах и квартирах малоимущих семей?

- Если говорить про социально-незащищенную категорию граждан, у нас на территории области с 2013 года действует государственная программа Псковской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Одной из подпрограмм является «Обеспечение пожарной безопасности», в рамках которой предусмотрено выделение денежных средств на установку автономных дымовых пожарных извещателей в домах и квартирах социально-незащищенной категории граждан.

В 2020 году в рамках данной программы было выделено 4 млн 871 тысяча рублей, денежные средства использованы для установки 8410 извещателей в 2224 домовладениях. Это довольно солидные цифры. С 2013 года по 2020 год было установлено 3656 извещателей. То есть практически за 2020 год, можно сказать, перекрыли ту работу, которая проводилась на протяжении семи предыдущих лет.

- Планируется ли подобная работа на следующий год?

- Работа, безусловно, будет продолжена и, вполне возможно, объем выделенных средств будет примерно такой же, как и в этом году.

Огнетушитель в дом

- Как обезопасить свою квартиру или дом от пожара? Каким правилам должны следовать жители региона?

- Мы проводим анализы пожаров, чтобы понять, где и по каким причинам они возникают. Мы думали, что придем к какой-то тенденции возникновения возгораний, но наш анализ показал, что большое количество пожаров происходят по субботам и вторникам. Но время гибели людей на пожарах четко выражено. Получается, что порядка 60-70% людей погибают в период с 20.00 до 7.00, когда спят. Обезопасить себя в такой ситуации получится только благодаря установке средств автоматики. При проведении профилактической работы мы рекомендуем людям устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели. Их стоимость низка, по сравнению с тем, какой может быть причинен ущерб и, тем более, нанесен вред здоровью.

Также, чтобы себя полностью обезопасить, необходимы первичные средства пожаротушения – это огнетушители. Их стоимость довольно приемлема, поэтому нужно иметь хотя бы пару огнетушителей дома на случай, если один не сработает.

- Какого вида должен быть огнетушитель в доме?

- В доме можно использовать как порошковый, так и углекислотный огнетушитель. Все на усмотрение владельца. На каждом огнетушителе прописано, для тушения чего он предназначен. Если хотите расположить их рядом с котельной или электрощитовой, это будет один вид огнетушителя, если с горючими материалами – другой.

Соответственно, необходимо самим соблюдать все меры безопасности, следить за печным оборудованием и электрооборудованием. Нужно подготовить печное оборудование к отопительному сезону, провести работу с детьми, разъяснить, что можно делать и нельзя.

- Часто пожары происходят из-за коротких замыканий электропроводки. В этом отношении ведется профилактическая работа, чтобы разъяснить людям о необходимости замены старой электропроводки?

- Безусловно. Правда, мы можем провести только визуальный осмотр электропроводки. Мы следим, чтобы не была нарушена изоляция, розетки были исправны. Что касается электроприборов, следим, чтобы они не были самодельными, если на устройстве есть терморегуляторы - проверяем их исправность.

В частном жилом секторе много старых домов, и электропроводка, которая была смонтирована, не была рассчитана на такое количество электроприборов, которые окружают нас в повседневной жизни. Граждане не делают специальных расчетов. Тут, конечно, нужно пригласить электрика, который бы рассчитал максимальное количество электроприборов, которые можно использовать, и какое нужно сечение электропроводки, и какие аппараты защиты должны быть поставлены. У нас люди действуют по простому принципу – если срабатывают аппараты защиты, ставят более мощные. Но раз они срабатывают, значит происходит нагрев действующих электросетей, повышается напряжение. Такие пожары довольно часто происходят.

- Если сотрудник МЧС в ходе рейда видит факт ненадлежащего использования какого-то электрооборудования, ненадлежащего состояния электросети, он может повлиять на физических лиц, чтобы они устранили недостатки?

- Если этот вид нарушений предписан нашими правилами, то да. Но мы уже давно отошли от карательной функции. В первую очередь мы хотим разъяснить людям, какие нарушения у них допущены и показать, как их можно устранить. Если нарушение не устраняется или оно очень грубое, тогда можем привлечь граждан к административной ответственности, а если это многодетные семьи – направить информацию в соответствующие органы.

- Какое наказание предусмотрено для физических лиц за нарушение правил пожарной безопасности?

- Мы можем применить к ним предупреждение или штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Если по вине гражданина загорается его имущество и сгорает, например, соседний дом, его могут привлечь даже к уголовной ответственности.

Новогодние фейерверки

- Не за горами Новый год. Какие рекомендации дадите населению по выбору пиротехники?

- В городе уже начинают взрывать пиротехнику, в связи с этим хотел бы напомнить, что покупать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах. Не стоит покупать ее на рынке, с рук, не рекомендуем приобретать пиротехнику в интернет-магазинах. Вся пиротехническая продукция подлежит обязательной сертификации. В магазине мы можем попросить у продавца сертификат и убедиться, что продукция действительно сертифицирована и не принесет вреда. Покупая через интернет, мы не можем посмотреть вживую на сертификат и целостность упаковки. Коробка должна быть сухой, не помятой, на ней должна присутствовать инструкция по применению на русском языке.

Что касается запуска, то нужно закрепить пиротехническое изделие. Если нет снега, то использовать камни или прикопать землей. То есть оно должно быть хорошо установлено. Ни в коем случае нельзя запускать пиротехнику с рук, как это любит делать молодежь.

- На каком расстоянии от жилого сектора ее можно запускать?

- Нужно смотреть инструкцию по применению, где будет прописан радиус разлета, соответственно, нужно учитывать данную информацию. Внутри квартир, на крышах домов и балконах запрещается использовать любую пиротехнику.

- Планируются ли проведение рейдов по торговым точкам, где реализуют пиротехнику?

- Думаю, совместные рейды с представителями прокуратуры и полиции пройдут и по розничным рынкам, и по магазинам.

Беседовал Михаил Синёв