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Общество

На ЕГЭ-2021 снизят число наблюдателей и усилят видеоконтроль

02.02.2021 22:42|ПсковКомментариев: 0

Власти намерены внести изменения в ЕГЭ в 2021 году. Они будут касаться технологии онлайн-наблюдения и применение искусственного интеллекта для проверки тестов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на портал Daily Storm.

Рособрнадзор намерен снизить число наблюдателей, которые лично присутствуют на экзамене, но увеличить видеоконтроль. Кроме того, ведомство планирует увеличить уровень искусственного интеллекта для проверки работ и привязать к геоданным устройства глушения радиосигнала.

Рособрнадзор полагает, что уменьшение количества наблюдателей поможет соблюдать санитарные меры в связи с пандемией COVID-19, пишет URA.RU.

В ведомстве отметили, что ученики часто используют на экзаменах небольшие видеокамеры и беспроводные наушники, с помощью которых могут связаться с человеком, который подскажет ответы. В аудиториях установлены блокаторы радиосигналов, чтобы пресечь попытки подобных инцидентов. Однако организаторы не всегда их включают, а иногда блокаторы могут работать некорректно.

В 2021 году наблюдатели смогут отслеживать работу локатора, его расположение, а также мощность сигнала устройства. Перемещение блокаторов также будет фиксироваться.

Нейросеть будет искать нарушения при помощи машинного зрения и проводить анализ почерка. После проверки теста работа будет передана учителям. В случае возникновения подозрений на нарушения, наблюдатели могут пересмотреть видеозапись экзамена, говорится в материале.

В конце октября 2020 года глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в будущем возможно проведение ЕГЭ в дистанционном формате. Он отметил, что внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, в том числе в процедуры итоговой аттестации, расширяет возможности обучения и стимулирует учащихся.

Теги: #егэ #Рособрнадзор #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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