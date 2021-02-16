Общество

Совет Федерации поддержал увеличение штрафов за неповиновение силовикам

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий ответственность за нарушения при организации и финансировании массовых акций, а также за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает «Интерфакс».

В статью 20.2 КоАП, регулирующую штрафы за нарушение порядка организации или проведения массовой акции, вносятся две дополнительных части - 9 и 10.

В соответствии с ними, гражданину за целый ряд финансовых нарушений в области организации массовых акций может быть назначен штраф от 10 до 20 тысяч рублей (для должностных лиц он составит от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тысяч рублей). Норма касается как нарушений порядка сбора и расходования средств на проведение акции, так и нарушения порядка возврата и перечисления средств в доход государства: речь идет о том, что, по принятому в конце декабря закону о контроле за финансированием митингов, анонимные перечисления организаторы должны будут перечислить государству.

За перечисление денег на проведение массовой акции лицом, которое не имеет на это права, вводится штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей (от 15 до 30 тысяч на должностных лиц, от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц).

Закон конкретизирует, что речь идет не только о нарушениях, связанных с перечислением и отчетами о деньгах, используемых для организации массовых акций, но и об «ином имуществе».

Кроме того, увеличиваются штрафы за неповиновение сотрудникам органов правопорядка, в том числе в ходе массовых акций. Изменения вносятся в статью 19.3 КоАП, которая регулирует административные санкции за неповиновение законным распоряжениям или требованиям силовых ведомств.

Максимальная санкция, согласно одобренному закону, останется прежней - 15 суток ареста. Тем не менее, сумма штрафов за неповиновение сотруднику полиции увеличивается с нынешних 500 - 1000 рублей до 2 - 4 тысяч рублей, также добавляется возможность назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Помимо этого, увеличиваются штрафы за неповиновение другим силовикам - сотрудникам ФСБ (до 4 тысяч на физических и до 70 тысяч для юридических лиц), органов государственной охраны (до 4 тысяч для физических и до 40 тысяч рублей для юридических лиц).

Повторное невыполнение требований полицейских, сотрудников ФСБ или госохраны, если оно совершено во время массового мероприятия, будет наказываться штрафом от 10 тысяч до 20 тысяч рублей (сейчас - до 5 тысяч рублей), при этом штрафы для юридических лиц по этой статье планируется поднять до 70-200 тысяч рублей (сейчас - 50-100 тысяч рублей). В качестве санкции также сохраняется арест сроком до 30 суток, и добавляется возможность назначить обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.