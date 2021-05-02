Общество

Игорь Иванов о Первомае, «плюсах» коронавируса и планах облсовпрофа

Гостем очередного выпуска программы «Гайд-парк» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове стал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ним о работе псковских профсоюзов, о состоявшихся первомайских акциях и о планах на ближайший год.

Дина Дабришюте: Игорь Олегович, прежде всего, хочу поздравить вас с профессиональным праздником - Первомаем, который, хоть и прошел, но по традиции празднуется несколько дней.

Игорь Иванов: Спасибо большое. Но Первомай — это не только праздник, а день нашей профессиональной профсоюзной борьбы. Кстати, некоторое время назад мы обсуждали идею учредить день профсоюзного работника. Мы не привязывали его к 1 мая, а думали приурочить ко Дню образования совета профессиональных союзов, и у нас была большая дискуссия по этому поводу. Большая часть наших профсоюзных товарищей считают, что 1 мая и 7 октября и так достаточно, а кто-то считает, а почему бы и нет. В общем, будем думать. А что касается 1 мая, это для нас и праздник, и день профсоюзной борьбы. У нас много мероприятий прошло, и я с удовольствием о них сегодня расскажу.

Дина Дабришюте: Да, сегодня мы как раз планируем поговорить о работе псковских профсоюзов, о тех акциях, которые запланированы и состоялись, и, конечно, о планах на ближайший год. Итак, 1 мая. Что во второй коронавирусный Первомай удалось сделать — какие акции, несмотря на то, что собираться на демонстрации нельзя?

Игорь Иванов: Совершенно верно. Коронавирус никуда от нас не ушел, хотя, если помните, на прошлогоднем Первомае, на онлайн-митинге, мы заявляли, что солидарность сильнее заразы, что вместе мы победим этот злосчастный коронавирус. Мы идем по этому пути, но до конца не победили, поэтому действие ограничительных мер в регионе продолжается. Мы даже не посчитали нужным заявлять крупные публичные мероприятия — шествия, митинги, маевки, а решили, что, раз есть требования Роспотребнадзора и статистика не совсем приятная, значит нам надо обезопасить наших граждан и воздержаться от крупных публичных мероприятий. Мы теперь умеем заявлять о своих требованиях в другом формате, и он, кстати, тоже эффективный. За это тоже надо сказать спасибо коронавирусу.

Дина Дабришюте: Что ни делается, все к лучшему.

Игорь Иванов: Научились работать в онлайн-формате, удаленно, больше используем информационные ресурсы, соцсети, площадки СМИ. Поэтому у нас целый ряд мероприятий прошел — и месячник по охране труда, и викторины, конференция по охране труда. Проходило это все как в очном, так и онлайн-формате с соблюдением всех ограничительных мер. Дополнительно к этому мероприятию по онлайн-трансляции могли подключиться десятки человек. Как показала обратная связь, такая форма эффективна. В острую фазу коронавируса, когда мы проводили несколько форумов, в том числе форум работающей молодежи, я даже не ожидал, что будет такой интерес, что будут подключаться и работать вместе с нами: кто-то с кухни, кто-то с работы, кто-то из машины. Также у нас был ряд пресс-конференций с отраслевыми организациями, онлайн-митинг, когда все отраслевые профсоюзы могли заявить свои требования и поздравить членов профсоюзов с Первомаем. Очень хорошо получилось. Охват просмотров был достаточно серьезным. У нас проходило онлайн-голосование за резолюцию ФНПР, которую мы разработали на генсовете в преддверии 1 мая. Голосование было организовано в 20-х числах апреля и продолжалось до окончания 1 мая. Тоже очень много профсоюзных товарищей подключились к этой акции. Что у нас еще проходило? Заседание координационного совета мы провели в Пскове. В этот раз мы не приезжали в каждый район, а решили всех собрать на одной площадке.

Дина Дабришюте: Продуктивно.

Игорь Иванов: Получилось продуктивно, опять же, благодаря онлайн-трансляции. Хорошо, когда люди контактируют. Думаю, это тоже даст свои результаты.

Дина Дабришюте: Еще у вас акция ««Профсоюзный автобус» была.

Игорь Иванов: Да, всем понравилась. Впервые у регионе она проходит. Мы взаимодействовали с нашим отраслевым профсоюзом работников автотранспорта и дорожного хозяйства и с нашим любимым предприятием «Псковпассажиравтотранс». Акция удалась. У нас был организован маршрут автобуса с символикой профсоюзов. Вместо кондукторов в них были наши профсоюзные активисты с раздатками и рассказывали, что такое профсоюз, доводили информацию о наших турбазах, здравницах, правовой защите, которую оказывают кому-то профобъединения. Кому-то была оказана консультативная помощь прямо в автобусе. По юридическим вопросам, по экономическим. Была обратная связь, получилось, по-моему, очень даже хорошо. Ключевой момент — в профсоюзном автобусе плату за проезд никто не брал.

Дина Дабришюте: Наверняка акция запомнится псковичам и они захотят продолжения.

Игорь Иванов: Захотят продолжения? Вступайте в профсоюз, мы готовы эту акцию продолжать и добиваться чтоб была либо справедливая плата за проезд в общественном транспорте, либо чтоб ее вообще не было — такая практика тоже существует в других странах. Здесь тоже можно подумать с нашим мероприятием. Помечтаем немножко.

Дина Дабришюте: Да.

Игорь Иванов: У еще нас состоялась профсоюзная регата. Тоже новое направление. Да и вообще в течение года мы старались уделять больше внимания спорту. Проводили спартакиады, турниры, участвовали в городских мероприятиях и, кстати, увидели хорошую отдачу от нашего профактива. Спорт — объединяющее направление, и когда люди общались между собой в рамках, например, спартакиады, они даже решали в раздевалках хозяйственные вопросы, связанных с деятельностью своих предприятий. Иными словами, то, что не решалось на совещании, решали во время спартакиады. А еще у нас началась хорошая история с гребной базой. Раньше мы как-то не уделяли серьезного внимания этому виду спорта, а тут пересмотрели, в конце года взяли шефство над этим объектом и 1 мая провели профсоюзную регату. Причем, вышли на нас сами спортсмены, мы никого не заставляли. Организация ветеранов гребли обратилась к нам и предложила: «давайте проведем регату, нам нравится, что на нас профсоюзы, наконец-то, обратили внимание», и мы это организовали.

В Детском парке у нас работала профсоюзная палатка, где горожанам рассказывали о преимуществах членства в профсоюзах, какими преференциями пользуются члены профсоюзов, на что могут рассчитывать, если решат отдохнуть или поправить на наших объектах. А детям мы раздавали в Детском парке профсоюзные шарики. Дети там катались на аттракционах, играли с нашими шарами, родители интересовались проспектами наших здравниц. Все сложилось. По итогам всех мероприятий мы провели прием председателя псковского облсовпрофа в Доме Союзов, где чествовали наших работников, вручали медали ФНПР, почетные грамоты и благодарности, а также награды от наших социальных партнеров: администрации Псковской области, Псковского областного Собрания, главы города Пскова, главы городской администрации. Представители власти говорили о важности работы, которую сегодня ведут профсоюзы. А завершилось торжественное собрание концертной программой. 1 мая вроде закончилось, мероприятия состоялись, но чтоб про нас не забывали, по всему городу у нас установлены баннеры с нашими лицами и требованиями, чтобы еще месяц чувство Первомая в нашем областном центре присутствовало.

Дина Дабришюте: Правильный штрих. А если говорить в течение года, какая просветительская работа ведется среди населения по привлечению в профсоюзы, когда вы рассказываете о том, почему надо к вам идти?

Игорь Иванов: Много форматов есть и практик. У нас была конференция по охране труда, Выступал председатель инспекции труда, председатель областного комитета по труду и занятости. Мы с ними тесно работаем. Есть статистика (по прошлому году она не очень приятная), сколько людей обращаются в службу занятости, сколько у нас предприятий и организаций, которые запрашивают сотрудников на свои вакансии. Мы все это мониторим, видим организации, где сегодня нет профсоюзов, выходим на этого работодателя, предлагаем провести переговоры и доводим информацию о себе. Потом, если мы находим консенсус, встречаемся с коллективом.

Есть формат, который мне не совсем нравится, но он тоже имеет место быть - когда профсоюз создается на фоне конфликта, когда кого-то обидели, чьи-то права нарушили. И они говорят: «давайте мы вступим в профсоюз, поборитесь за нас». Мы это тоже делаем, это наша работа, но здесь важно на конечном этапе использовать медиативные техники. Ну создашь ты первичку, отстоишь ты работника, но в итоге вторая сторона как была на начальном этапе неудовлетворения, так и остается. Конфликт не исчерпан и он может вспыхнуть с новой силой. К чему это приведет, что даст человеку и организации? Каков будет микроклимат в коллективе? Поэтому такие вещи надо купировать с самого начала. Я поэтому всегда говорю: не ждите, когда случится что-то нехорошее. Вступайте в профсоюз сразу, давайте сразу налаживать мосты и объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо, чем можно воспользоваться. Ведь зачастую все проблемы — от недостатка информации. Если вы заметили, профсоюзы сейчас максимально открыты. Нас достаточно много в СМИ. Мы понимаем, что надо информировать о своей работе, о том, что мы можем и что у нас получается. А получается у нас много. Кстати, большое мероприятие у нас прошло 30 апреля — областная трехсторонняя комиссия, в которую входят представители администрации области, профсоюзов и работодателей. Второе заседание за полтора месяца. Это реально рабочий формат. На этой площадке обсуждаются и решаются серьезные вопросы. Из каждого региона страны доносится, что рынок труда серьезно просел, и только сейчас мы видим его восстановление. Профсоюзы в очередной раз говорили, что принимаемые меры — это хорошо, что они дают свой результат, но их недостаточно. Надо усиливаться, чтоб выполнить то, о чем сказал президент - что нам надо до конца текущего года, а, может, и быстрее, прийти к состоянию рынка труда, которое было до пандемии. Обсуждали вакцинацию, исполнение майских указов, нацпроекты. Все это касается профсоюзов, потому что мы представлены во всех сферах. Поэтому мы за это бьемся и будем биться.

Дина Дабришюте: Вы уже упоминали, что принимали участие в заседании исполкома и Генсовета профсоюзов на федеральном уровне, ездили в Москву. Расскажите, с чем вы туда ездили и с чем вернулись.

Игорь Иванов: Я ездил, во-первых, по вопросам, обозначенным в повестке. Мне нужно было донести информацию о социально-экономической ситуации на территории нашего региона, что было сделано в плане развития профсоюзного движения и отдельный вопрос был — по участию в сентябрьских выборах. Также я рассказывал, как складывается взаимодействие профсоюзов с администрацией Псковской области и контрольно-надзорными органами.

Дина Дабришюте: В этом плане есть, чем похвастаться Псковской области?

Игорь Иванов: У нас вроде все складывается, понимание есть, задачи общие, и мы идем по этому пути. Надеюсь, ни одна из сторон с этого пути не сойдет и наша работа с органами власти и работодателями продолжится в хорошем ключе. Кстати, не во всех регионах РФ получается так, как у нас, и это плохо. Но это не потому, что профсоюзный лидер где-то плохой. Может быть, есть недопонимание у второй и третьей стороны. Касаемо экономики я уже говорил, что уровень зарплат в нашем регионе невысокий. Регион дотационный и достаточно серьезно закредитован. Но здесь я Америку не открыл. У нас всего 12 регионов-доноров, поэтому остальным регионам надо помогать и исходить из средней зарплаты по России. Мы на заседании Генсовета зафиксировали, что экономически обоснованный уровень МРОТ — минимальный потребительский бюджет, который сегодня равен 41 тысяче рублей. В нашем регионе такая зарплата далеко не у всех. Хотя к этому уровню надо стремиться, и не только в целях снижения бедности, но и для обеспечения экономического роста. Красной нитью всегда проходит покупательская способность наших граждан. От этого зависит и развитие производства. Но если у человека нет денег, он не купит себе костюм, лишнюю палку колбасы и пакет молока. Все взаимосвязано. К сожалению, определенные горе-экономисты, которые работают в правительственном блоке, этого не понимают. Но команда ФНПР во главе с Михаилом Шмаковым настроена этим экономистам все объяснить, и, думаю, у нее это получится.

Дина Дабришюте: Каковы планы псковских профсоюзов на этот год?

Игорь Иванов: Мы остаемся крупной, организационно устойчивой правозащитной организацией, объединяющей порядка 50 тысяч членов профсоюза. Будем продолжать осуществлять свою правозащитную функцию — проводить консультации, защищать права человека труда в суде, работать с нашими социальными партнерами. По охране труда будем тоже двигаться. Статистика показывает, что здесь нужно усиливаться. Мы, кстати, обучили практически сто наших активистов на уполномоченных по охране труда и будем продолжать эту работу. Будем проводить обучение профактива, в том числе по медиативным техникам, чтоб наши профсоюзные товарищи учились в нужный момент сглаживать углы. Будем продолжать социальный диалог, работать в рамках трехсторонних комиссий — областной и муниципальных. Продолжим нормотворческую деятельность. Нам удалось разработать совместно с ФНПР закон об удаленной работе. Мы его обкатываем, применяем, но наверняка какие-то изменения еще потребуются. Занимаемся проектной деятельностью, планируем получить ряд грантов. Отдельный блок — санаторно-курортное оздоровление. Наши здравницы работают не только на членов профсоюзов, а в целом на регион. Культмассовый сектор для членов профсоюзов тоже никто не отменял. Уже сейчас мы ведем бесплатные экскурсии, развиваем производственный туризм. Работы много. Без работы не останемся.