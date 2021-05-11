Общество

Псковский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани. Сегодня, 11 мая, в учебном заведении двое молодых людей устроили стрельбу. По предварительной информации, погибли 13 человек, пострадали 32.

«От имени жителей Псковской области и от себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе в Казани. Разделяем с вами эту трагедию и боль. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим!» - написал глава региона в своем Instagram-аккаунте.