Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковской области закончатся дожди

Дожди в Псковской области прекратятся после 29 мая. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

По словам Талы Нещадимовой, первые 10 дней июня сухая погода будет преобладать над влажной. «Природа все равно забирает свое. Сейчас у нас постоянно идут дожди, потому что осадков было мало осенью и зимой, а в июне погода, наоборот, будет более сухой из-за сильной влажности в мае», - отметила она.

В ближайшие дни Псковский гидрометцентр прогнозирует кратковременные дожди разной интенсивности. Максимальные температуры по Пскову ожидаются в пределах 20 ℃ , в области воздух может прогреться до 23 ℃ .

«Заморозки могут прийти в ночь с 30 на 31 мая. В остальные дни морозы мы не прогнозируем», - добавила Тала Нещадимова.