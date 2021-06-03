Общество

Операцию по уничтожению наркосодержащих растений проводят в Псковской области

Межведомственная оперативно-профилактическая операция «Мак-2021» проходит в Псковской области с 1 по 10 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Цель – выявление, предупреждение и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, перекрытие каналов поставки наркотических средств растительного происхождения. Всех, осознающих опасность наркомании, призывают проявлять бдительность и принимать активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков.

«Если вам стали известны факты или места выращивания, распространения наркотических средств растительного происхождения, организации наркопритонов, обращайтесь в управление МВД России по Псковской области и ОМВД России по городу Великие Луки», - обратились к жителям региона.

Согласно российскому законодательству, посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование мака и конопли, влечет за собой уголовную и административную ответственность. Виновных по статье 231 УК РФ наказывают штрафом в размере до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет, а при более тяжком преступлении – до восьми лет. На виновных по статье 10.5.1. КоАП РФ накладывают административный штраф от 1500 до 4000 рублей или административный арест до 15 суток.

УМВД России по Псковской области обращает внимание граждан на круглосуточное функционирование «телефона доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России»: (8112) 59-22 33

Телефон дежурной части УМВД России по Псковской области: (8112) 66-16-49. Круглосуточный телефон ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области»: (8112) 56-60-16.