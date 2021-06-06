Профсоюзы призвали Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков обратился к президенту страны Владимиру Путину с предложением вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщается в письме, размещенном на сайте ФНПР, пишет «Газета».
«По мнению Михаила Шмакова, затянувшаяся пауза с исполнением поручения президента России о возобновлении индексации пенсий не позволяет улучшить материальное положение многих тысяч пенсионеров», — указано в сообщении.
В тексте предполагают, что российский глава сможет найти верное и справедливое решение в данном вопросе, определив меры, исправляющие ситуацию с пенсиями.
При этом в Государственной думе и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации для пожилых россиян с низкими зарплатами.
Ранее финансист рассказал, как самому накопить на пенсию. Цель долгосрочного инвестирования — сберечь накопления выше инфляции и выше девальвации.