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Общество

В ПФР рассказали о прибавке к пенсии псковичам старше 80 лет

11.06.2021 10:31|ПсковКомментариев: 1

Как получить прибавку к пенсии людям старше 80 лет, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПФР по Псковской области. По этому поводу в Пенсионный фонд обратилась великолучанка Мария Петрова, ее матери в этом году исполнилось 82 года.

«При достижении пенсионером 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. С 1 января 2021 фиксированная выплата была проиндексирована и составляет 6044,48 руб. Заявление подавать в ПФР не нужно. Прибавка назначается автоматически с даты исполнения 80 лет, а выплачивается со следующего месяца», - пояснили в ПФР.

Отдельно сотрудники ПФР отметили, что инвалиды I группы уже получают фиксированную выплату в двойном размере в связи с инвалидностью. Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 года N400-ФЗ «О страховых пенсиях», соответствующую доплату к пенсии по старости устанавливают по одному из оснований: либо достижение возраста 80 лет, либо наличие I группы инвалидности.

«Таким образом, увеличение фиксированной выплаты в июне предусмотрено только тем гражданам, которым в этом месяце исполнилось 80 лет. Остальным пенсионерам старше 80 лет такая надбавка уже сделана. При этом обращаем внимание, что гражданам, достигшим возраста 80 лет, может быть установлена компенсационная выплата в размере 1200 руб. ежемесячно. Но здесь необходимо соблюдение важных условий - компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному лицу, не стоящему на учете в службе занятости и не являющемуся получателем пенсии. При этом проживает ухаживающий человек вместе с пенсионером или нет, является ли членом его семьи, значения для установления выплаты не имеет», - пояснили в Пенсионном фонде.

Для назначения компенсационной выплаты необходимо нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода конкретным лицом и заявление лица, осуществляющего уход. Важно, что при устройстве гражданина, осуществляющего уход, на работу он обязан сообщить об этом в Пенсионный фонд для прекращения выплаты. Иначе случится переплата, которую придется вернуть. О трудоустройстве специалисты ПФР узнают из отчетов работодателей.

Теги: #пенсии #пфр #надбавка
Источник: Псковская Лента Новостей
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