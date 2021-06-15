Общество

ПФР сможет перечислять пенсию на банковский счет пенсионера

Пенсионный фонд России (ПФР) сможет перечислять пенсию на счет пенсионера в банке, если он не заберет ее на почте. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает РИА Новости.

«Выплата пенсии, включая ее доставку, на территории, на которой введен режим чрезвычайной ситуации независимо от его характера (федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального, локального) станет возможной ранее текущего месяца», - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в случае неполучения пенсионером пенсии в текущем месяце в организации почты или иной организации, осуществляющей доставку пенсии, и наличия в заявлении пенсионера о доставке пенсии информации о перечислении неполученной им в текущем месяце суммы пенсии на его счет в кредитной организации, сумма страховой пенсии будет перечисляться территориальным органом ПФР на счет пенсионера, открытый в выбранной им кредитной организации не позднее чем через три рабочих дня со дня получения информации о доставленных и не доставленных пенсиях от организации почтовой связи и иной организации, осуществляющей доставку пенсии.

Кроме того, неполучение пенсионером пенсии будет подтверждаться отчетными данными организаций почтовой связи и иных организаций, осуществляющих доставку пенсий.

«В случае представления организацией, осуществляющей доставку пенсии пенсионеру, информации об изменении данных, на основании которых осуществляется доставка пенсии этому пенсионеру (кредитной организацией, - номера счета пенсионера, открытого в выбранной им кредитной организации, наименования подразделения выбранной кредитной организации), территориальный орган будет учитывать представленную информацию при организации доставки пенсии пенсионеру», - добавляется в пояснительной записке.