Общество

Две трети жителей СЗФО планируют работать после выхода на пенсию

46% жителей СЗФО планируют работать, пока им позволяет здоровье, а выйти на пенсию после наступления пенсионного возраста намерены лишь 28%. Такими результатами проведенного опроса поделились с Псковской Лентой Новостей в службе hh.ru.

Кроме того, в регионах СЗФО 3% опрошенных рассчитывают уйти на пенсию до 50 лет, 18% - после 50 лет, но до наступления пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин), еще 3% намерены работать до 7075 лет.

Дольше других планируют задержаться трудиться работники сферы искусства (58%), транспортники (52%) и рабочие (56%). Раньше других планируют уйти на пенсию в 40-50 лет работники сферы образования и юристы. Каждый второй из уже вышедших на пенсию жителей СЗФО (50%) не откладывают деньги на жизнь. 13% респондентов инвестируют в ценные бумаги, 23% – откладывают деньги на депозитные или накопительные счета – это самый высокий показатель по РФ среди других регионов. Еще 11% – инвестируют в недвижимость, 13% обратились в негосударственный пенсионный фонд, а 9% вкладываются в валюту.

Говоря о перспективах после выхода на пенсию, 28% опрошенных жителей СЗФО ожидают сильного сокращения доходов и вынужденного урезания расходов. Еще 14% планируют жить на пассивный доход от вложений в ценные бумаги и не урезать свои потребности, а 13% рассчитывают путешествовать на доход от сдачи недвижимости. 11% участников опроса рассказали, что не планируют работать до официального пенсионного возраста, а уйдут с работы раньше и будут работать ради удовольствия, а не из-за денег. 3% планируют сидеть с внуками на финансовом обеспечении детей.