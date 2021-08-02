Общество

Сельскохозяйственная микроперепись впервые проходит в Псковской области

Сельскохозяйственная микроперепись впервые проходит в Псковской области. Об этом сообщила руководитель Псковстата Валентина Валиуллина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Пресс-конференция «О начале сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» прошла в Пскове 2 августа. На ней, в частности, присутствовал заместитель председателя регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Александр Никандров.

Микроперепись стартовала в России с 1 августа, она продлится до 30 августа. Руководитель Псковстата отметила, что до этого в Псковской области проводили две сельскохозяйственные переписи - в 2006 и 2016 году. Теперь, согласно федеральному закону, через пять лет после переписи проводят и микроперепись.

На территории Псковской области для осуществления переписи работают 380 переписчиков и 64 инструкторских участка.

По словам руководителя Псковстата Валентины Валиуллиной, узнать переписчика будет просто: на нем будет униформа с символикой переписи (жилет и бейсболка зеленого цвета), с собой у него должны быть паспорт и удостоверение, кроме того, все переписчиками будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

За предоставление рабочих кадров для проведения микропереписи Валентина Валиуллина поблагодарила власти муниципалитетов.

За первый день в регионе переписали более 5 тысяч объектов или 3% от общего числа. При этом в Псковстате заметили, что на переписчика в среднем положено 16 объектов в день, и темпы переписи будут возрастать, поскольку в первый день переписчики пока только «осваивали технику и маршрутные листы».

Всего в Псковской области обследуют 221 сельскохозяйственную организацию, 378 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 440 некоммерческих объединений граждан и почти 182 тысячи личных подсобных хозяйств населения сельской местности.

В Псковстате заверили, что вся собранная информация будет строго конфиденциальна и ее не будут использовать не для статистической обработки.