Общество

Муниципальные службы в Великих Луках перевели на круглосуточный режим из-за дождя

Из-за дождя муниципальные службы города Великие Луки перешли на круглосуточный режим работы, сообщает портал «Луки.ру».

В коммунальных службах назначили ответственных лиц, а в администрации города - дежурных представителей.

Фото: Луки.ру.

«Дождь переполошил всех. Сегодня на 12:00 в городе выпало 22 мм осадков», - сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

По всем вопросам, касающимся возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций, подтоплений, великолучан просят обращаться в ЕДДС города Великие Луки по телефону 3-63-74. По этому же номеру следует информировать о фактах отключений на коммунальных системах жизнеобеспечения.