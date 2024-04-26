Общество

Психолог рассказала, как можно развить в себе харизму

Одни считают, что это умение человека привлечь внимание на себя, другие — что это умение убеждать, мотивировать и вдохновлять, а также быть уверенным в себе. Преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Ксения Лазуткина поделилась своими мыслями о харизме и о том, как это качество помогает в жизни.

Собеседница издания отметила, что, по её мнению, харизма — это совокупность определенных характеристик, подкрепленных индивидуальностью и особенностями личности человека.

«Харизма является важной составляющей лидера. Некоторые ученые предполагают, что с харизмой нужно родиться, другие — что харизму можно развивать», — добавила психолог.

Лазуткина уверена, что умение влиять на людей, убеждать, вести за собой — важный навык для продвижения своей деятельности и для внедрения идей в общество. В настоящее время заполучить внимание человека сложно из-за огромного количества информации, льющейся потоком из мессенджеров. И индивидуальность, что-то запоминающееся именно в конкретном человеке, его умение подать информацию и внести вклад в развитие, может быть замечено благодаря харизме.

«Развитие харизмы невозможно без умения слышать людей — что их тревожит, в чем им нужно помочь. Эмоциональная включенность при взаимодействии дает свои плоды: такой человек тоже будет услышан, а значит, он сможет влиять на ход событий», — говорит психолог.

Ксения Лазуткина отметила, что есть вещи, которые мешают развитию харизмы. Во-первых, это неумение налаживать контакт с людьми. Во-вторых, это эгоцентризм, когда личность думает только о себе и своих идеях, а что хотели бы остальные — это маловажно. Наконец, развитию харизмы мешает неуверенность в себе. Обычно это многофакторная проблема, здесь важно постепенно работать над её устранением, пишет RuNews24.

«Важно понимать, что на развитие харизмы влияет окружение. Поэтому окружать себя нужно людьми, которые добились в жизни многого, которые вдохновляют вас. Харизму можно развивать, если работать над собой. Развивать коммуникабельность, уметь слушать других, быть увереннее в себе и в том, чего хотите достичь. И помнить, что харизма у каждого человека проявляется по-своему», — подытожила психолог Лазуткина.