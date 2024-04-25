Происшествия

Полиция продолжает разыскивать пропавшего в 2022 году великолучанина

Сотрудники уголовного розыска продолжают устанавливать местонахождение жителя Великих Лук Александра Лобанова 1984 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, с 22 марта 2022 года местонахождение великолучанина не установлено. Его приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в темно-синюю жилетку, черную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам: 8-906-223-11-28; (8-811-53) 5-27-94