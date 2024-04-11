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День пожарной охраны отмечают в России 30 апреля

Ежегодно 30 апреля в России свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования — пожарная охрана.

Праздник учреждён Указом Президента РФ № 539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны», учитывая исторические традиции и заслуги пожарной охраны, её вклад в обеспечение пожарной безопасности Российской Федерации.

Современная Государственная противопожарная служба, в которую входят федеральная противопожарная служба и противопожарная служба субъектов РФ, — это мощнейшая оперативная структура, которая выполняет многочисленные задачи по борьбе с огнем, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях, пишет calend.ru.