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В Госдуме рассказали, как самозанятым получить выплаты при болезни детей

Самозанятые и индивидуальные предприниматели могут получить пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания детей, для этого необходимо подать заявление на сайте Соцфонда или через «Госуслуги», рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется также индивидуальным предпринимателям в случае заболевания детей, пишет РИА Новости.

По его словам, процедура получения пособия стандартная, все больничные подаются в электронном виде. Номер листка нетрудоспособности можно получить у врача и подать заявление на сайте Соцфонда или через «Госуслуги», деньги перечислят на расчетный счет индивидуального предпринимателя в течение 10 рабочих дней, сообщил депутат.