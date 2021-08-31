Общество

Возобновлен личный прием руководителей налоговой службы в Псковской области

Личные приемы с руководством налоговой службы возобновили для псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-служба УФНС России по Псковской области.

Личный прием граждан будет проходить в соответствии с мерами предосторожности. Псковичи должны носить макси и обработать руки антисептиком.

Подробный график приема можно посмотреть здесь. Предварительно записаться и задать вопрос можно в интернет-сервисе «Обратиться в ФНС России» или по телефону +7(8112) 699-200.

Информацию о расположении и телефонах налоговых органов можно здесь.