Общество

В Рособрнадзоре рассказали, кто чаще всего списывает на ЕГЭ

Число удаленных за списывание на едином государственном экзамене не изменятся год от года - около тысячи участников. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

«Цифра не меняется у нас практически из года в год, ...около тысячи ребят у нас удалены по всей стране за телефонные шпаргалки», - рассказал он в интервью RTVI.

Музаев уточнил, что это количество удаленных приходится на почти 4,5 миллионов человекоэкзаменов.

По его словам, нарушителями чаще всего становятся «ребята, которым нечего терять» - те, кто не учился, кого тянули из класса в класс, и они понимали, что не сдадут.