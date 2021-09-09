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Общество

Эпидемиолог спрогнозировал, когда закончится масочный режим

12.09.2021 18:05|ПсковКомментариев: 1

Почему россиянам важно по-прежнему соблюдать масочный режим и когда от этой меры предосторожности можно будет отказаться, рассказал эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.

Сейчас в России продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции, и многие уже надеются на отмену масочного режима. Прививка значительно снижает вероятность болезни, но часть людей, получивших вакцину от COVID-19, все-таки могут заболеть, хотя и в более легкой форме, чем это было бы без иммунизации, отметил доктор медицинских наук, эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.

Коллективный иммунитет создает высокий, но не стопроцентный уровень защиты, пояснил он.

«Даже при высоком уровне коллективного иммунитета останется прослойка людей, восприимчивых к вирусу даже после перенесенного заболевания или после прививки. Небольшой уровень циркуляции вируса может сохраниться. Возможно, это (COVID-19 в условиях сформировавшегося коллективного иммунитета, – ред.) уже будет похоже на наши обычные острые респираторные заболевания», – приводит слова академика Sputnik.

Масочный режим пока необходим, в том числе и для тех, кто прошел вакцинацию, считает Вадим Покровский. Тем более многие россияне в сентябре возвращаются домой из отпусков, проведенных в других регионах или за границей.

«Думаю, в сентябре нам нужно постараться, несмотря на уменьшение числа новых случаев заболевания, больше носить маски, стараться соблюдать дистанцию, потому что сейчас съезжаются люди из разных регионов, иногда из других стран приезжают. Все это может увеличить риск передачи коронавируса, в том числе каких-то новых штаммов. Я думаю, что маски нужно носить по крайней мере до Нового года», – сказал Вадим Покровский.

Чем меньше людей носят маски, тем вероятнее новый подъем заболеваемости, продолжил эпидемиолог. По его словам, использовать маски в общественных местах можно практически постоянно, на это указывает опыт других стран. «Мы видим опыт Японии, где маски в транспорте и в общественных местах носят чуть ли не постоянно, особенно в осенне-зимний период. Трудно сказать, войдет ли это в нашу культуру, но пока, повторюсь, маска – наиболее эффективный способ остановить передачу коронавируса. В частности, как только начинает уменьшаться количество людей в масках в метро, через некоторое время отмечается подъем заболеваемости, это можно четко отследить», – заметил Вадим Покровский.

Теги: #коронавирус #масочный режим
Источник: Псковская Лента Новостей
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