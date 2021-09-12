Общество

Эксперт объяснил, нужно ли дачникам платить налог с продажи овощей

Если при выращивании овощей на огороде хозяин участка вы не привлекал наемных работников, и если площадь участка не превышает 0,5 гектара, то при продаже плодов платить НДФЛ не нужно. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

При этом максимально установленная величина площади земельного участка может быть увеличена не более чем в пять раз по решению соответствующего субъекта федерации, отметил эксперт.

Однако это возможно только если участок не предоставлен на безвозмездной основе или не находится на условиях аренды в государственной или муниципальной собственности по законодательству, добавил он.

Таким образом, для освобождения от уплаты по НДФЛ необходимо иметь документ, выданный соответствующим органом местного самоуправления, правлением садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, указал Равиль Ахмадеев, передает РИА Новости.