Общество

Евгений Михайлов о борьбе с пандемией: Кругом правовой анархизм

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) высказал свое мнение о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

«Нет юридического понятии пандемии. У нас пишут в постановлениях санитарных врачей: "Пандемия". А где пандемия? Такого нет понятия. Нет никаких документов: ни наших, ни международных. Фактически, это литературный термин. Нет четкой формулировки, которая была бы закреплена в документах, которые бы подписала Россия, в которых были бы критерии этой пандемии. У нас сейчас кругом правовой анархизм: все принимается непонятно на каких основаниях. Применяются какие-то режимы, изобретаются какие-то термины, которых нет в законах. Анархия — мать порядка. Это очень плохо», - прокомментировал Евгений Михайлов.

Экс-губернатор подчеркнул, что борьба с пандемией «сильно бьет по экономике, в целом, по жизни». По его мнению, нет гарантий, что принимаемые меры по борьбе с коронавирусом «достигают цели, а не вредят».