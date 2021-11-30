Общество

В России с 1 декабря увеличили пенсии и ввели маркировку молока

В России с 1 декабря вступил в силу ряд нововведений: обязательная маркировка минеральной воды и молочной продукции, бесплатный доступ к отечественным социально значимым сайтам и индексация пенсий. Об этом сообщает РИА Новости.

Индексация пенсий

Автоматическая индексация выплат с первого декабря текущего года ожидает три категории пенсионеров.

Повышение выплат положено, в частности, гражданам, отпраздновавшим в ноябре свой 80-летний юбилей. Их пенсия вырастет в два раза — до 12 088,96 рубля.

На прибавку вправе рассчитывать и те пенсионеры, которые работали вплоть до августа сего года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

На повышенные выплаты также могут претендовать россияне, подавшие заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.

Социально-значимые сайты и досудебная блокировка сайтов финансовых пирамид

Вступил с 1 декабря в силу и закон о бесплатном доступе к российским социально значимым сайтам. Он предусматривает, что услуги связи и доступа к интернету для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов, предоставляются абоненту бесплатно.

В перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов будут включены сайты госорганов и органов местного самоуправления, сайты государственных внебюджетных фондов, а также портал госуслуг. При этом остальные подобные ресурсы будут определяться специальной правительственной комиссией.

Кроме того, сайты, содержащие рекламу финансовых пирамид, будут подвергаться досудебной блокировке по инициативе Банка России.

Закон предусматривает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе.

SIM-карты

Российские операторы связи с 1 декабря должны будут проверять в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) внесение сведений о пользователях корпоративных sim-карт.

Операторы связи будут обязаны проверять наличие сведений о пользователях корпоративных "симок" до начала оказания услуг связи. Если эти данные будут отсутствовать или будут недостоверными, компании должны будут отказать таким абонентам в предоставлении услуг связи.

Минеральная вода и молоко

Обязательная маркировка упакованной минеральной воды стартовала в России в среду, с 1 декабря производители должны наносить на воду средства идентификации и предоставлять данные сведения в информационную систему маркировки.

Также стартовала обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно.

Это третий этап внедрения маркировки молочной продукции: с 1 июня в России средства идентификации наносятся на мороженое и сыры, а с 1 сентября — на молочные продукты со сроком хранения свыше 40 суток.