Общество

«Сообразим на троих»: «Дрим-тим» Елкина и Псков против снегопада. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 2 декабря.

Соведущие передачи - Константин Калиниченко, Александр Савенко и Сергей Васильев обсудили, эффективно ли справились псковские коммунальные службы с обрушившимся снегопадом, и как следует расценивать первые кадровые решения нового главы администрации областного центра Бориса Елкина.

Напомним, что накануне сити-менеджер представил ключевых менеджеров своей команды. Планируется, что первым заместителем главы администрации Пскова станет экс-советник губернатора Псковской области Ирина Иванова, работавшая с Борисом Елкиным в областном комитете по транспорту. Вопросами социальной сферы будет заниматься Алексей Несмашный, имеющий опыт работы с молодежью и общественными организациями Саратова. Сохранят посты заместителей сити-менеджера Елена Жгут и Павел Волков, ранее работавшие в команде Александра Братчикова. Кроме того, начальником управления культуры администрации Пскова предлагается назначить экс-сотрудника Псковской городской думы и местного отделения «Единой России» Дмитрия Яковлева.

Представленные Борисом Елкиным кандидатуры вынесут на ближайшую сессию Псковской городской Думы, которая состоится 7 декабря.