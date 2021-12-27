Общество

Уроки дорожной безопасности прошли в трех псковских школах

Сотрудники филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» города Пскове поздравили школьников с наступающим Новым годом и напомнили о правилах безопасного поведения вблизи дорог в период грядущих зимних каникул. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Представители филиала управления федеральных дорог совместно с ГИБДД в канун новогодних праздников провели беседы с учащимися Горайской, Изборской и Паниковской средних школ.

Все три образовательных учреждения расположены вблизи оживленных участков федеральных автомобильных дорог Р-23 Санкт–Петербург – Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь и А-212 Псков - Изборск – граница с Эстонской Республикой.

По уже сложившейся традиции дорожники и сотрудники Госавтоинспекции рассказали ребятам о возможных мерах повышения их безопасности при пересечении проезжей части, при движении вдоль дороги, особенно в темное время суток. В преддверии предстоящих праздников школьникам подарили фликеры (светоотражающие значки) и новогодние подарки, добавили в пресс-службе управления.