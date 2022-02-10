Общество

Правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий

Правительство подготовило законопроект об индексации пенсий военным на 8,6%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии, пожарные», — цитирует его РИА Новости.

Глава кабмина уточнил, что эту надбавку начислят с 1 января текущего года, как это уже было сделано для остальных пенсионеров.

Мишустин также попросил депутатов Госдумы рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные выплаты своевременно и в полном объеме.

Ранее поручение об увеличении военных пенсий дал президент России Владимир Путин. Он отметил, что это затронет более 2,6 миллиона человек.