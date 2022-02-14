Общество

Как организовать романтический ужин 14 февраля, рассказали в Роспотребнадзоре

Федеральный портал «Здоровое питание» Роспотребнадзора подготовил рекомендации, как организовать романтический ужин 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в информационной службе ведомства.

Фото: pixabay.com

«В современной России День всех влюбленных отмечают с 90-х годов 20-го века. По данным ВЦИОМ, наиболее популярен праздник среди молодежи. Более 81% юношей и девушек в возрасте от 18 до 24 лет празднуют День святого Валентина. В этот день принято дарить своим половинкам что-то памятное, делать для них сюрпризы, – в том числе и кулинарные», - отметили в пресс-службе.

Романтический ужин ко Дню святого Валентина будет не только приятным и запоминающимся, но и полезным для здоровья, если приготовить его в соответствии с правилами здорового питания:

Не стоит выбирать какие-то сложные блюда, чтобы удивить вторую половинку – используйте простые и проверенные рецепты.

Начинать ужин лучше всего с легкого салата – например, греческого или зеленого салата с авокадо и креветками.

В качестве заправки используйте смесь оливкового масла, бальзамического уксуса и лимонного сока (чтобы получить более интересный вкус, его можно заменить на апельсиновый).

Отличным вариантом горячего будет запеченная рыба с овощами. А в качестве десерта можно подать фрукты. Такое меню поможет зарядиться энергией и полезными веществами, но при этом не перегрузит желудок.

Важно не только то, что вы приготовите, но и то, как оформите – не забывайте про создание романтической атмосферы, в этом помогут свечи, музыка и приятные ароматы.

Многие предпочитают отмечать День святого Валентина в уютном ресторане или кафе. Чтобы вечер прошел приятно, при выборе места для ужина важно учитывать не только качество кухни, но и то, насколько в заведении соблюдаются правила санитарно-эпидемиологической безопасности.

Портал «Здоровое питание» был создан Роспотребнадзором для ведения просветительской и информационной работы в рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».