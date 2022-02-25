Общество

Президент России подписал закон об индексации пенсий военным на 8,6%

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6% с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством, передает РИА Новости.

Как отмечалось ранее в пояснительной записке, в бюджете на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лицам на 4%.

Таким образом, устанавливается размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 октября 2022 года, в 77,41% (ранее – 74%), для пенсионеров-ветеранов – ежемесячная доплата в размере 4,6%.

В финансово-экономическом обосновании к документу ранее указывалось, что дополнительные расходы в 2022-2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей: в 2022 году - 63,4 миллиарда, в 2023 году - 42,5 миллиарда и в 2024 году - 48,4 миллиарда рублей.

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Напомним, Госдума одобрила закон об индексации военных пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года. На пленарном заседании депутаты приняли соответствующий правительственный законопроект сразу в трех чтениях.