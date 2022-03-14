Общество

Малярию привез военнослужащий в Псков из Сирии

Малярию привез военнослужащий в Псков из Сирии. Это следует из данных, опубликованных в постановлении регионального управления Роспотребнадзора «О проведении акарицидных и ларвицидных обработок территорий и водоемов Псковской области в 2022 году» от 14 марта.

Один случай малярии зарегистрировали в Пскове в 2021 году у военнослужащего, который по долгу службы посещал Центральноафриканскую республику и Сирию, говорится в сообщении.

Малярия передается самками особого вида комаров. Она иногда называется молниеносной или тропической и является самой опасной формой болезни, с самым высоким уровнем смертности, уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее один случай малярии на территории региона регистрировали в 2003 году (завоз из Индии), добавили в ведомстве.