Общество

Путин поручил представить предложения о допиндексации пенсий

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля представить предложения об индексации пенсий, а также повышении МРОТ, прожиточного минимума и социальных выплат.

Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

Данное поручение должно быть исполнено до 20 апреля. Кроме того, президент поручил правительству обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих установление до конца года особого порядка оценки нуждаемости семей, в состав которых входят граждане, потерявшие работу после 1 марта 2022 года, сообщает Интерфакс.

«Представить предложения о дополнительном увеличении (индексации) размеров пенсий (в том числе выплачиваемых лицам, проходившим военную службу, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам), социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также о повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума», – говорится в перечне поручений по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов, опубликованном на сайте Кремля.

Правительство до 30 апреля должно принять меры, чтобы сделать более доступными меры социальной поддержки для семей с детьми, доход которых существенно снизился после 1 марта 2022 года.

Путин также поручил к 1 июля обеспечить возможность ежемесячного предоставления работодателями в уполномоченный орган данных персонифицированного учета по заработной плате застрахованных лиц.