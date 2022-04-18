Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тверские управленцы
«Псковэнергосбыт» центр обслуживания
Господин Рейтингомер
Современный центр обслуживания
Geely по специальной цене
Денис Иванов о бюджете Пскова
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Новая политическая реальность
петухам здесь не место
Игорь Иванов о соглашении с Минском, братском народе и конкуренции
школа без второго иняза
Игорь Иванов о пенсиях и зарплатах
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
 
 
 
ещё Общество 18.04.2022 10:440 Мучительное закрытие YouTube 19.04.2022 13:330 Ярмарка вакансий для беженцев открылась в Невельском районе 19.04.2022 13:280 Более 30 нарушений правил хранения оружия выявили псковские росгвардейцы 19.04.2022 13:121 В Кремле оценили идею начинать уроки истории с первых классов 19.04.2022 13:090 В Псковском районе завершают четыре проекта в рамках приграничного сотрудничества 19.04.2022 12:470 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о «самочувствии» Псковского района. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 18.04.2022 23:440 Похороны погибшего во время спецоперации военнослужащего прошли в Псковской области 17.04.2022 13:420 Михаил Ведерников сообщил о трех погибших в ходе спецоперации на Украине 18.04.2022 10:183 «Это был экспромт»: Николай Басков посетил Псков 16.04.2022 21:500 Два человека погибли в ДТП в Псковском районе 14.04.2022 12:250 Скончался псковский богослов и краевед Андрей Таскаев
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Гайд-парк»: Наталья Федорова о «самочувствии» Псковского района. ВИДЕО

19.04.2022 12:47|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 19 апреля. Гостем студии стала глава Псковского района Наталья Федорова.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней об итогах первого квартала текущего года и о «самочувствии» Псковского района.

Как чувствуют себя предприятия муниципалитета и аграрный сектор? Как Псковский район собирается завершать работу, начатую в рамках теперь уже свернутых программ приграничного сотрудничества? Какие общественные пространства будут благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»? Какие образовательные учреждения района ждет ремонт?

Теги: #псковский район #гайд-парк #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Псков — город для людей или для памятников?
В опросе приняло участие 134 человека
19.04.2022, 13:330 Ярмарка вакансий для беженцев открылась в Невельском районе 19.04.2022, 13:280 Более 30 нарушений правил хранения оружия выявили псковские росгвардейцы 19.04.2022, 13:250 Типографские развалины 19.04.2022, 13:121 В Кремле оценили идею начинать уроки истории с первых классов
19.04.2022, 13:090 В Псковском районе завершают четыре проекта в рамках приграничного сотрудничества 19.04.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» 19.04.2022, 13:010 Сбер одобрил бизнесу СЗФО выдачу кредитов с господдержкой более чем на 7 млрд рублей 19.04.2022, 12:520 Пушкинский заповедник открывает выставку в музее-усадьбе Чернышевского
19.04.2022, 12:490 В Пскове продолжается розыск пропавшего в феврале мужчины 19.04.2022, 12:470 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о «самочувствии» Псковского района. ВИДЕО 19.04.2022, 12:460 Пункт вакцинации от коронавируса закрылся в псковском Ледовом дворце 19.04.2022, 12:430 Вовлекать псковичей в предпринимательскую деятельность предложил Александр Козловский
19.04.2022, 12:420 Концерт победителей областного фестиваля народной музыки состоится в Новоржеве 19.04.2022, 12:370 Депутат Любовь Николаева призвала бизнесменов активнее участвовать в конкурсе «Чистый Псков» 19.04.2022, 12:290 Пояса шаманов смогут увидеть псковичи в Приказной палате с 21 апреля 19.04.2022, 12:241 У псковского рыбзавода могут начаться проблемы со сбытом продукции
19.04.2022, 12:210 Четверо псковичей наказаны за попытку незаконного сбыта табачных изделий за границу 19.04.2022, 12:130 В Псковской области зафиксировали еще пять летальных случаев от COVID-19 19.04.2022, 12:022 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» о «самочувствии» Псковского района 19.04.2022, 11:540 В Госдуму внесен законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы
19.04.2022, 11:450 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области в июне 19.04.2022, 11:430 Александр Козловский сообщил об отсутствии проблем с кормами для животных 19.04.2022, 11:390 Перекресток улиц Народной и Розы Люксембург в Пскове закрыли на ремонт 19.04.2022, 11:301 Опасное молоко выявили в Псковской области
19.04.2022, 11:280 Жительница Острова похитила смартфон у пассажирки такси и угрожала водителю 19.04.2022, 11:251 «Кузница»: Псков – город памятников или город для людей? 19.04.2022, 11:220 Теплую Пасху обещают синоптики жителям Псковской области 19.04.2022, 11:200 В Гдовском районе приведут в порядок более двух километров дороги
19.04.2022, 11:180 Анастасия Повторейко о новой волне COVID-19: Мы максимально готовы 19.04.2022, 11:150 Пскович принял участие во всероссийской конференции по шахматам 19.04.2022, 11:120 Рост цен на бензин на псковских АЗС привлек внимание антимонопольщиков 19.04.2022, 11:091 Псковичка незаконно прописала четырех граждан Таджикистана
19.04.2022, 10:580 Горячую линию по вопросам охраны труда открыли в Псковской области 19.04.2022, 10:451 Российские школьники начнут изучать историю с первого класса 19.04.2022, 10:350 Межрегиональный турнир по боксу «Малиновый звон» пройдет в Пскове 19.04.2022, 10:280 Открытие Каверинской библиотеки в «Доме губернатора» в Пскове перенесли на июнь
19.04.2022, 10:210 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о «самочувствии» Псковского района 19.04.2022, 10:170 Маршутка №52 в Пскове изменит путь на время дорожных работ 19.04.2022, 10:100 Исполнилось 120 лет со дня рождения автора «Двух капитанов» Вениамина Каверина 19.04.2022, 10:040 Попробовать мороженое от «Европы Плюс» предлагают псковичам
19.04.2022, 10:020 Более 30 газовых плит закупает ПсковГУ для общежитий 19.04.2022, 09:570 В ГИБДД рассказали подробности о дорожной аварии на трассе Псков — Гдов 19.04.2022, 09:510 В Великих Луках возбудили дело по факту хранения немаркированных сигарет 19.04.2022, 09:400 Россияне назвали желаемый размер пенсии
19.04.2022, 09:320 Пешеход погиб на дороге в Псковском районе 19.04.2022, 09:182 День российской полиграфии отмечается 19 апреля 19.04.2022, 09:000 Пожары из-за огневых работ, поджог и самовозгорание произошли вчера в Псковской области 19.04.2022, 08:360 Опубликованы фотографии с места ДТП в Великих Луках, в котором пострадал ребенок
19.04.2022, 08:340 На российско-эстонской границе в Псковской области исчезла очередь из грузовиков 19.04.2022, 08:150 В Центробанке заявили о резком падении активности телефонных мошенников 19.04.2022, 07:561 Завод по переработке отходов построят в Псковской области в 2024 году 19.04.2022, 07:390 Великий вторник наступил у православных верующих
19.04.2022, 07:185 Бизнес предупредил о сокращении объемов выпуска апельсинового сока 19.04.2022, 07:000 Псковичи привезли медали с первенства России по танцевальному спорту 18.04.2022, 23:440 Похороны погибшего во время спецоперации военнослужащего прошли в Псковской области 18.04.2022, 23:141 Губернатор сообщил о планах сдать дом на улице Завеличенской под Псковом до конца лета
18.04.2022, 22:002 Работа псковских судебных приставов за год принесла в бюджет свыше 800 млн рублей 18.04.2022, 21:480 Дорогу Порхов – Успенье планируют отремонтировать до 5 августа 18.04.2022, 21:481 Псковичам предлагают легализовать свои деньги и попасть под амнистию капиталов 18.04.2022, 21:432 Демонтаж бортовых камней начался на улице Труда в Пскове
18.04.2022, 21:320 Круглый стол по перспективам развития туризма прошел в Великих Луках 18.04.2022, 21:210 Молодого человека наказали за кражу имущества псковской агрофирмы 18.04.2022, 21:111 Зрители поделились впечатлениями о псковском спектакле «Случайный вальс» 18.04.2022, 20:540 Информация об обнаружении опасных предметов в Пскове не подтвердилась
18.04.2022, 20:490 «Невыездными» в Псковской области остаются более 20 тысяч человек 18.04.2022, 20:360 Глава Великих Лук поблагодарил своего советника за добрую инициативу 18.04.2022, 20:190 Жителя Ленобласти осудили за кражу и поножовщину в псковских деревнях 18.04.2022, 19:590 Псковский врач объяснил важность реабилитации для больных COVID-19
18.04.2022, 19:430 Hesburger на Запсковье продолжает работу 18.04.2022, 19:280 Полиция проверяет информацию о подозрительном предмете в псковском ТЦ 18.04.2022, 19:190 Реставраторы восстановили пролеты звонницы церкви в центре Пскова. ФОТО 18.04.2022, 19:060 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
18.04.2022, 18:541 Опрос ПЛН-ТВ: Готовы ли псковичи лично заниматься раздельным сбором мусора? 18.04.2022, 18:390 В Себеже мать сломала о голову сына молоток из-за личной неприязни 18.04.2022, 18:330 «Норма права»: О видах банкротства физического лица в российском законодательстве. ВИДЕО 18.04.2022, 18:270 В полицию сообщили об обнаружении опасного предмета у здания гордумы в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru