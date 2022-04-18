Общество

«Гайд-парк»: Наталья Федорова о «самочувствии» Псковского района. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 19 апреля. Гостем студии стала глава Псковского района Наталья Федорова.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней об итогах первого квартала текущего года и о «самочувствии» Псковского района.

Как чувствуют себя предприятия муниципалитета и аграрный сектор? Как Псковский район собирается завершать работу, начатую в рамках теперь уже свернутых программ приграничного сотрудничества? Какие общественные пространства будут благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»? Какие образовательные учреждения района ждет ремонт?