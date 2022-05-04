Общество

В Гидрометцентре рассказали, стоит ли сейчас отключать отопление в домах псковичей

Погода будет нестабильной на территории Псковской области в начале мая. Об этом Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Отключать отопление уже было можно по устойчивым показателям среднесуточной температуры на прошлой неделе. Но администрация города пошла жителям навстречу в этом вопросе», – отметила начальник псковского Гидрометцентра.

По ее словам, на текущей неделе среднесуточные температуры ожидаются выше +8 градусов. С 10 мая средние температуры вновь опустятся ниже +8. «То есть погода пока будет нестабильной», – уточнила Тала Нещадимова.