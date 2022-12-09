Общество

С Днём Конституции поздравил жителей области Александр Котов от имени депутатского корпуса

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей области с Днём Конституции РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Конституция – всеобъемлющий закон, определяющий политическое, социальное и экономическое устройство нашего государства, положение личности и жизнь общества. Через Конституцию реализуются не просто базовые правовые нормы, а национальная идея и незыблемые основы нашей государственности», - подчеркнул он.

Действующая Конституция была принята всеобщим голосованием на референдуме и является воплощением воли многонационального народа России, напомнил Александр Котов. «Именно поэтому уважение к Конституции для нас – не формальное чувство, а глубинное убеждённое следование принципам, заложенным в Основном законе: государство должно защищать своих граждан, сохранять целостность и суверенитет страны, уважать свою историю, беречь традиционные ценности», - отметил он.

«Уверен, сохраняя верность конституционным основам, мы преодолеем все трудности – так не раз было в истории России, так будет и сейчас! С праздником! С Днём Конституции!» - добавил Александр Котов.