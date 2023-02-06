Общество

Два псковских хирурга и рентгенолог приступили к работе в Херсонской области

Выездная бригада врачей из Псковской области в составе двух хирургов, рентгенолога и медсестры-анестезистки приступили к работе в Скадовской центральной городской больнице, сообщает Telegram-канал министерства здравоохранения Херсонской области.

Медицинские работники оказывают практическую помощь своим коллегам в лечении пациентов.

Это уже не первый визит псковских специалистов в Херсонскую область. Осенью прошлого года врачи из Псковской области месяц работали в Бериславской центральной районной больнице.

«После командировки мы отдохнули и снова приехали в Херсонскую область. Мы хотим участвовать, помогать. Это патриотическое чувство – помочь своим», - рассказал врач-хирург Псковской областной клинической больницы Константин Рагозин.