Общество

Росгвардейцам могут разрешить использовать электрошокеры

Охранным подразделениям Росгвардии могут разрешить использовать электрошокеры. Об этом говорится в проекте приказа Федеральной службы войск национальной гвардии, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Электрошокеры войдут в арсенал сотрудников федерального государственного унитарного предприятия «Охрана», числящегося в составе Росгвардии, говорится в пояснительной записке к документу. Оно занимается обеспечением безопасности промышленных объектов, объектов связи, Росрезерва, дипломатических представительств, ядерных объектов, аэропортов и некоторых других. Помимо шокеров, в проекте приказа представлен солидный список оружия: от карабинов СКС до служебных пистолетов МР-471С, пистолетов-пулеметов, бронежилетов и специальных «глушилок» для беспилотников, пишет «Парламентская газета».

«Основным предметом правового регулирования представляемого проекта приказа является утверждение перечней видов, типов и моделей боевого ручного стрелкового, служебного, гражданского оружия и патронов к нему, специальных средств и норм обеспечения ими работников военизированных и сторожевых подразделений ФГУП "Охрана" Росгвардии, которые могут использоваться работниками при несении службы на постах и маршрутах в целях осуществления деятельности по охране объектов и имущества различных форм собственности, в том числе объектов, на которые частная охранная деятельность не распространяется», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Но если с Росгвардией все понятно, то с электрошокерами для гражданского применения все немного сложнее. Согласно закону «Об оружии», «электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства» относятся к гражданскому оружию самообороны. Специальная лицензия для их покупки и ношения при себе не нужна, единственное условие — будущему владельцу должно исполниться 18 лет. Однако есть ряд важных нюансов.

Во-первых, электрошокеры для приобретения гражданскими лицами допускаются только отечественные, от фирм, у которых есть соответствующая лицензия. Китайские, американские и прочие импортные модели — вне закона, за их покупку и тем более применение (особенно если оно обернется тяжелыми последствиями для нападавшего — об этом чуть ниже) можно получить штраф или даже сесть в тюрьму.

Во-вторых, у продающихся в России электрошокеров есть своя градация. Класс устройства определяется его предельной мощностью. Для рядовых граждан доступны модели мощностью не более трех ватт. Все, что выше — вплоть до десяти ватт, — относится к категории служебных, приобретать их и пользоваться ими имеют право только сотрудники силовых структур.

Наконец, в-третьих, сам по себе электрошокер является крайне ненадежным средством самообороны. Даже эксперты, комментируя целесообразность его покупки, говорят прямо: лучше уж приобрести хороший газовый баллончик.

«Для наиболее эффективного воздействия необходимо получить, скажем так, доступ к телу — возможность воздействовать электрическими контактами непосредственно на кожные покровы и мягкие ткани нападающего. Соответственно, в холодное время года, когда люди носят плотные куртки, свитера, шапки, эффективность электрошокового устройства будет стремиться к нулю», — объяснил в беседе с «Парламентской газетой» заместитель председателя Федерального совета союза «Гражданское оружие» Рафаил Рудицкий.

Еще один важный момент — воздействие, даже кратковременное, электрического тока может не просто вывести человека из строя, но и при наличии определенных проблем, например с сердцем, попросту его убить. В этом плане электрошокеры, отметил Рафаил Рудицкий, зачастую оказываются даже опаснее травматического оружия.

Что же касается последствий, которые могу наступить, если такой инцидент все же случился, то их, как и все остальное, четко описывает Уголовный кодекс. А именно — статьи 114 и 108 «Умышленное причинение тяжкого или средне тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны» и «Убийство при превышении пределов необходимой обороны» соответственно. Максимальное наказание, которое они предусматривают, — до двух лет тюрьмы.

Отметим, к слову, что еще несколько лет назад в Госдуме велась ожесточенная дискуссию на тему пределов необходимой самообороны. Так, в 2022 году фракция ЛДПР внесла законопроект, который разрешал бы человеку любую самооборону в ситуациях, когда речь идет о нападении на его дом или квартиру. Однако, как рассказал «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, сейчас любые обсуждения по нему свернуты.

«Понимаете, есть большая разница: скажем, когда к человеку в дом вламывается преступник с ножом или подросток, чтобы украсть банку консервов или кусок хлеба, — пояснил парламентарий. — На наш взгляд, чрезмерная детализация здесь опасна. Поэтому действующие правовые нормы носят общенаправленный характер, а мы полностью полагаемся на складывающуюся практику Верховного суда. Если мы поймем, что она начинает давать сбои — безусловно, законодательство можно и нужно будет скорректировать. Но действующая система работает достаточно эффективно».