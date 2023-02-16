Общество

В Роскачестве рассказали, с каким вином лучше всего есть шаурму

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала о необычных сочетаниях вина и популярного в России фастфуда.

«На самом деле, фастфуд — это классическая гастрономическая пара к вину из числа креативных и для многих не самых очевидных. Например, картофель фри и игристое», — поделилась Буняева.

Она пояснила, что жирные и соленые картофельные ломтики хорошо сочетаются с высокой кислотностью игристых вин. В отношении одного из самых популярных по всей России перекусов — шаурмы с курицей — эксперт посоветовала обратить внимание на белые вина, сообщает РИА Новости.

«К шаурме лучше выбирать неплотное тихое белое вино, это может быть Совиньон Блан со своей характерной хрусткостью, свежестью и фруктовыми нотами. Он подойдет к курице, соусу и овощам, которые есть в блюде», — пояснила Буняева.

Экспорт добавила, что другие популярные блюда — бургеры и пицца — для хорошего сочетания могут потребовать в пару к себе более интенсивные Каберне Совиньон или Зинфандель.