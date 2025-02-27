Общество

В магазинах «Пятерочка» вывели из оборота сливочное масло «Летние традиции»

Сливочное масло торговой марки «Летние традиции» ООО «Горизонт» вывели из продаж в магазинах «Пятерочка» в Северо-Западном федеральном округа, сообщило региональное отделение Роспотребнадзора.



Фото: «Отзовик»

«Нет сливочного вкуса и запаха, внешне отличается от натурального, при этом на этикетке в составе указаны только пастеризованные сливки», - писали псковичи в жалобах Роспотребнадзору.

В ответ на предостережение управления Роспотребнадзора по Псковской области «Агроторг» вывел из ассортимента федеральной торговой сети «Пятерочка» на территории Северо-Запада сливочное масло крестьянское торговой марки «Летние традиции», изготовителя ООО «Горизонт», Брянская область.