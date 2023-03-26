Общество

Наиболее частую причину смерти мужчин в возрасте 40-60 лет назвали в облздраве

На первом месте среди причин смерти мужчин в возрасте 40-60 лет, как и в большинстве стран мира, находятся болезни системы кровообращения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

По предварительной оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении в 2022 году составляет 67,6 лет. При этом данный показатель в России растет, отметили в комитете.

Данные статистики также показывают, что 70% мужчин умирают в пожилом возрасте. При этом более 80% граждан умирает в больницах и дома.

«Сохранение здоровья мужчин трудоспособного возраста, безусловно, остаётся актуальной задачей и требует внимания, - подчеркнули в облздраве. - Минздрав России постоянно работает над расширением возможностей и охвата профилактическими мерами, позволяющими не допустить развития хронических неинфекционных заболеваний или выявить их на ранней стадии и своевременно начать лечение».

Специалисты отметили, что важное значение имеет роль социальных факторов и распространённости вредных привычек: