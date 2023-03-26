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Общество

Наиболее частую причину смерти мужчин в возрасте 40-60 лет назвали в облздраве

27.03.2023 10:14|ПсковКомментариев: 0

На первом месте среди причин смерти мужчин в возрасте 40-60 лет, как и в большинстве стран мира, находятся болезни системы кровообращения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области. 

По предварительной оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении в 2022 году составляет 67,6 лет. При этом данный показатель в России растет, отметили в комитете.

Данные статистики также показывают, что 70% мужчин умирают в пожилом возрасте. При этом более 80% граждан умирает в больницах и дома. 

«Сохранение здоровья мужчин трудоспособного возраста, безусловно, остаётся актуальной задачей и требует внимания, - подчеркнули в облздраве. - Минздрав России постоянно работает над расширением возможностей и охвата профилактическими мерами, позволяющими не допустить развития хронических неинфекционных заболеваний или выявить их на ранней стадии и своевременно начать лечение». 

Специалисты отметили, что важное значение имеет роль социальных факторов и распространённости вредных привычек: 

  • Курение и злоупотребление алкоголем имеют прямое влияние на развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
  • Отказ от курения и злоупотребления алкоголем позитивно влияет на снижение распространенности заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний, а также позволяет снизить смертность населения.
Теги: #здравоохранение #мужчины #смертность
Источник: Псковская Лента Новостей
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