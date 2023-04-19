Общество

«Гайд-парк»: Виктор Остренко о «рецепте» спасения исторических усадеб Псковщины. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 20 апреля. Гость студии — заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с вице-спикером регионального парламента его предложение оказывать поддержку инвесторов, которые готовы вкладываться в развитие туристической отрасли и гостиничного бизнеса. С данной инициативой Виктор Остренко выступил в марте на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму в Сыктывкаре. В чем ее суть? Каков «рецепт» спасения исторических усадеб Псковщины и найдет ли предложение вице-спикера дальнейшее воплощение?

Об этом и многом другом — в эфире. Также в рамках программы были затронуты вопросы подготовки к юбилею Псково-Печерского монастыря, реализации муниципальной реформы на территории депутатского округа Виктора Остренко и мероприятий по догазификации.