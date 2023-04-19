Общество

Новый врач-офтальмолог приступил к работе в Великолукской межрайонной больнице

Офтальмологическое отделение возобновило работу в Великолукской межрайонной больнице после ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

К работе уже приступила новый врач-офтальмолог Евгения Корчемкина. Она в 2020 году окончила Российский университет дружбы народов.

«Благодаря федеральной программе "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" и мерам поддержки, в том числе региональным, разработанными губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, правительством региона и комитетом по здравоохранению, удаётся приглашать врачей на дефицитные вакансии», - отметили в комитете.